NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechniker sei schwach ins neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Richard Felton am Mittwoch nach der Zahlenvorlage. Der Ausblick sei bekräftigt worden. Der Experte betonte, das erste Geschäftsquartal habe für gewöhnlich einen saisonal eher geringeren Stellenwert für Carl Zeiss Meditec./ajx/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2025 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005313704