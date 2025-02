Berlin - Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz wirft den Grünen bei der Wärmewende schwere Fehler vor."Gegen den Willen der Menschen und mit grüner Überregulierung wird die Wärmewende nicht gelingen", sagte Merz dem "Mannheimer Morgen" (Donnerstagsausgabe). "Wir setzen stattdessen auf kluge Anreize und geben das Ziel vor, aber nicht den Weg dorthin."Auf Druck der Union sei das Thema kommunale Wärmeplanung angegangen worden. Es sei besser, zuerst nach der Situation vor Ort zu schauen, kommunale Lösungen zu suchen, Quartierslösungen zu finden und erst danach in die Haushalte zu gehen. "Das Heizungsgesetz der Ampel hat keine Akzeptanz in der Bevölkerung. Daher muss das Gesetz weg", erklärte Merz. "Mit dem Vorgehen hat die Ampel mit ihrer Politik viel Vertrauen bei Eigentümern und in der Baubranche zerstört."