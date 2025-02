Trade Republic ist bei vielen Kunden nicht nur wegen der günstigen Handelskonditionen, sondern auch wegen der hohen Tagesgeldzinsen beliebt. Doch ausgerechnet deswegen klagen nun Verbraucherschützer gegen das Berliner Unternehmen. Das müssen Kunden jetzt wissen. Trade Republic ist ein Vorreiter in Deutschland, was das Zinsangebot angeht. So bietet der Neobroker Kunden den aktuellen Einlagenzinssatz der EZB als Verzinsung auf dem Verrechnungskonto. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...