Goldproduzent Evolution Mining glänzt mit Zahlen. Was macht Barrick Gold?

Anzeige / Werbung Evolution Mining kann Nettogewinn und EBITDA erheblich steigern. Das honorieren die Goldanleger. Zieht Agnico morgen nach? So sollen sich Goldminenaktien in einem Umfeld rekordhoher Goldpreise entwickeln: Der australische Goldproduzent Evolution Mining (WKN A1JNWA) erreichte heute ein Vierjahreshoch, nachdem der Halbjahresgewinn des Unternehmens die Erwartungen des Marktes übertraf!

Quelle: Depositphotos Evolution schloss an der ASX bei 6,29 AUD hatte aber während des Handels schon 6,37 AUD erreicht und damit den höchsten Stand seit dem 9. November 2020. Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, dass sich der Nettogewinn für das Halbjahr bis zum 31. Dezember 2024 auf 385 Mio. AUD mehr als verdoppelte. Erwartungen klar übertroffen Damit lag der Gewinn um 11% über den Schätzungen der Citi und um sogar 20% über der Konsensschätzung! Analysten zufolge wogen der höhere Gold- und Kupferpreis bei einem gestiegenen Absatz einen moderaten Anstieg der Kosten auf. Evolution meldete zudem ein EBITDA von 985,3 Mio. AUD, was eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahreszeitraum darstellt. Hier hatten Analysten mit 917 Mio. AUD gerechnet. Der Konzern betreibt sechs Goldminen in Australien und Kanada und sieht sich im Plan, um im Geschäftsjahr 2025 zwischen 710.000 und 780.000 Unzen Gold und 70.000 bis 80.000 Tonnen Kupfer zu produzieren. Analysten rechnen damit, dass Evolution bis zum Geschäftsjahr 2029 den jährlichen Goldabsatz auf 840.000 Unzen des Edelmetalls steigern können wird. Barrick Gold-Zahlen folgen heute Damit macht Evolution Mining vor, wie laufen sollte. Die Giganten der Branche, Newmont (WKN 853823) und Barrick Gold (WKN 870450), haben hingegen die Anleger wiederholt dadurch frustriert, dass es ihnen nicht gelungen ist, von den Rekordgoldpreise zu profitieren. Zuletzt enttäuschten beide Konzerne auf Grund von Problemen mit der Produktion und/oder höher als erwartet ausgefallenen Kosten. Die Frage ist: Wird es Barrick mit dem Zahlen zum vierten Quartal und Gesamtjahr 2024 gelingen, die Stimmung wesentlich aufzuhellen? Der kanadische Konzern präsentiert am heutigen Mittwoch seine Zahlen und Analysten sowie Anleger werden genau beobachten, ob es gelungen ist, die Margen zu verbessern. Auch Newmont wird von den Marktbeobachtern genau unter die Lupe genommen werden, wenn die US-Amerikaner am 20. Februar ihr Zahlenwerk vorlegen. Zu den Firmen, die vormachen, wie man als Goldproduzent von einem positiven Umfeld profitiert, gehört Agnico Eagle Mines (WKN 860325). Das Unternehmen, das am morgigen Donnerstag seine Bilanz präsentieren wird, hat sich allein im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Auf jeden Fall dürfte die Performance der Schwergewichte der Branche einen entscheidenden Einfluss darauf haben, wie (Groß-) Investoren die Goldindustrie betrachten - "Crunch Time" also, wie es auf Englisch heißt! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

