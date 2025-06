Oxid-Gold & Antimon auf Rekordniveau - US-Projekt expandiert über 800 Meter und liefert weiter nach!!

Anzeige / Werbung

NevGold Corp. (WKN: A3CTE1 FSE: 5E50) sorgt erneut für Aufsehen.

Dieser Artikel wurde von Nevgold veröffentlicht und genehmigt.



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Unternehmen hat frische, hochgradige Oxid-Gold-Antimon-Bohrergebnisse aus seinem Flaggschiffprojekt Limousine Butte in Nevada veröffentlicht - und sie zählen zu den besten, die bisher gemeldet wurden.



Die Highlights auf einen Blick:

LIM-46: 7,04 g/t AuEq über 15,2 Meter (6,37 g/t Gold und 0,15 % Antimon), eingebettet in:

4,14 g/t AuEq über 29,0 Meter (3,56 g/t Gold und 0,13 % Antimon)

LB016: 0,61 g/t AuEq über 36,6 Meter ab Oberfläche (0,16 g/t Gold und 0,10 % Antimon)

Damit wird die bekannte Mineralisierung bei Resurrection Ridge um über 400 Meter in südliche Richtung erweitert. Insgesamt wächst das vererzte Gebiet nun auf mehr als 800 Meter Länge - mit weiteren, bislang unerkundeten Zielzonen entlang eines über 5 km langen Trends.





Warum diese Ergebnisse entscheidend sind

Was hier entdeckt wird, ist nicht nur geologisch bedeutend - es ist auch geopolitisch relevant. Antimon gilt als kritisches Metall, das in der Verteidigungsindustrie, der Energietechnik und zahlreichen Hochtechnologieanwendungen unersetzlich ist. Und genau dieses Metall tritt hier - neben hochgradigem Gold - in wirtschaftlich relevanten Gehalten auf.

In einer Zeit, in der die USA ihre Rohstoffabhängigkeit strategisch reduzieren wollen, steht NevGold mit Limousine Butte am Puls dieser neuen Versorgungsoffensive. Die Executive Order vom März 2025 unterstreicht das:

Schnellere Genehmigungen dank FAST-41-Initiative

Zugang zu Finanzierungen über die Development Finance Corporation (DFC)

Investitionen auf Basis des U.S. Defense Production Act



Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!





Vergleichswerte? Beeindruckend.

Die Ergebnisse vom 4. Juni 2025 stellen einen neuen Höhepunkt dar:

LIM-46: 7,04 g/t AuEq über 15,2 m , inklusive 6,37 g/t Gold und 0,15 % Sb

Frühere Top-Werte: LB018: 1,47 g/t AuEq über 74,7 m LIM-40: 4,07 g/t AuEq über 54,9 m LB006: 2,46 g/t AuEq über 86,9 m



Die Kombination aus Breite, Gehalt, Oxidanteil und kritischem Begleitmetall ist in dieser Form äußerst selten - und macht NevGold zu einem potenziellen strategischen Hebelpunkt im amerikanischen Rohstoffmarkt.

Was noch kommt:

Über 30 weitere Bohrlöcher sind noch in Auswertung

Metallurgisches Testprogramm mit 100 kg Bulk-Probe läuft; Ergebnisse in den kommenden Wochen erwartet

Nächste Bohrkampagne startet in Kürze

Erste Ressourcenschätzung für Gold-Antimon weiterhin für 2025 geplant

CEO Brandon Bonifacio kommentiert:



"Das sind einige der besten Oxid-Gold-Antimon-Werte, die wir bislang gesehen haben. Die Ausdehnung der Mineralisierung schreitet kontinuierlich voran. Mit über 30 ausstehenden Ergebnissen und bevorstehendem Bohrbeginn liegt unser Fokus klar auf einer raschen Ressourcenabgrenzung."



Perpetua als Blaupause - NevGold als nächster Kandidat?

Perpetua Resources (NASDAQ: PPTA) ist derzeit der Maßstab: Mit dem Stibnite-Projekt in Idaho, 4,8 Mio. Unzen Gold und 148 Mio. Pfund Antimon erhielt das Unternehmen kürzlich die finale Bundesgenehmigung. Der Aktienkurs stieg daraufhin auf 17,31 US-Dollar - ein Vielfaches gegenüber dem Kurs Anfang 2024.

NevGold weist auffallende Parallelen auf:

Ähnliche geologische Umgebung (Pilot Shale, Oxidvererzung)

Gleiche politische Rückenwinde

Kritisches Metall + Gold = strategische Relevanz

Während Perpetua mit rund 35 % des künftigen US-Antimonbedarfs rechnet, könnte NevGold die nächste heimische Quelle sein - mit vergleichbarem Potenzial.



Warum Institutionelle bereits positioniert sind

Im Mai schloss NevGold eine erhöhte Finanzierung über 6 Millionen CAD ab - angeführt von Clarus Securities, einem renommierten kanadischen Investmenthaus mit globaler institutioneller Klientel. Es war die zweite Zusammenarbeit, nachdem Clarus bereits bei SOL Global zu einem 150-%-Kursschub beigetragen hatte.

Mit Clarus an Bord ist klar: Das institutionelle Kapital positioniert sich früh.



Mehr als nur ein Bohrprojekt

Limousine Butte ist vollständig genehmigt, aktiv in der Erkundung und systematisch aufgebaut. Die aktuellen Ergebnisse zeigen nicht nur Stärke - sie zeigen Kohärenz, Kontinuität und Skalierbarkeit:

Über 5 km potenzielle Streichenlänge

Antimon-Werte über 1 % Sb (teils oberhalb der historischen Nachweisgrenze)

Historische Minenfunde und hochgradige Gesteinsproben belegen zusätzliches Explorationspotenzial

Geologisch verknüpft mit den Strukturen der Pilot Shale-Formation, lässt das Projekt viele der Merkmale erkennen, die auch bei anderen Großprojekten wie Carlin, Long Canyon oder Stibnite zum Tragen kamen.



Fazit

NevGold (WKN: A3CTE1 SYM: 5E50) liefert - und die Voraussetzungen stimmen:

Spitzen-Bohrergebnisse mit Gold & Antimon

Erweiterung der Mineralisierung auf über 800 Meter bei Resurrection Ridge

Über 30 Ergebnisse stehen noch aus

Ressourcenschätzung in Arbeit - Bohrbeginn 2025 in Vorbereitung

Klares politisches Umfeld zur Unterstützung heimischer Rohstoffe

Wer bei Perpetua zu spät kam - könnte hier seine zweite Chance erhalten.

Diese Story ist noch lange nicht zu Ende geschrieben.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Enthaltene Werte: CA7142661031,CA6415361071,CA4270861038,CA06849F1080