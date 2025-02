Washington - In den USA hat sich die Inflation zu Beginn des Jahres überraschend verstärkt. Sie kletterte zudem auf den höchsten Stand seit einem halben Jahr. Konkret: Im Januar stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine unveränderte Rate von 2,9 Prozent erwartet. Zu den stärksten Preistreibern zählten zum Jahresauftakt Kosten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...