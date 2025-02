Besser als erwartete Quartalszahlen haben der Coca-Cola-Aktie am Dienstag zu einem Kurssprung von fast +5% auf 67,60 US$ verholfen. Damit war das Papier bester Performer im Dow Jones. Seit Jahresbeginn liegt der Wert nun mit +8,6% im Plus. Wie sind die Zahlen einzuschätzen? Und was ist für die Aktie jetzt noch drin? Erwartungen übertroffen Der US-Brausehersteller hat überzeugende Quartalszahlen vorgelegt und die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn ...

