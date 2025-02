Der US Dollar Index konsolidiert, der 14-Tage RSI deutet auf eine neutrale Marktlage ohne Kauf- oder Verkaufsdruck hin - Ein Durchbruch unter 108,00 würde den Index in Richtung des 8-Wochen-Tiefs von 106,97 führen - Die wichtigste Barriere liegt an der oberen Begrenzung des Abwärtskanals bei 109,70 - Der US-Dollar-Index (DXY) erholte sich von den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...