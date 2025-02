Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), Marktführer im Bereich programmierbarer energieeffizienter Anwendungen, gab heute seinen Ausstellungsplan für die embedded world 2025 bekannt. Die neuesten Lattice-Technologien werden während der gesamten Messe in von Experten geleiteten Konferenzsitzungen vorgestellt, zusätzlich zu einem mit Demos gefüllten Messestand, der sich auf Edge AI, Konnektivität, Video und Sicherheit konzentriert. Zusammen mit einer Reihe starker Innovationspartner wird Lattice seine neuesten Fortschritte bei FPGA-Lösungen präsentieren, die es Ingenieuren ermöglichen, Innovationen voranzutreiben und ihre Designs für Anwendungen in den Bereichen Automobil, Industrie und Sicherheit am Edge zu beschleunigen.

Aussteller: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Programm Zeitplan: Lattice-Stand und Demo: 11. bis 13. März, Halle 4, Stand Nr. 528 Konferenzsitzungen 11. März 14:15 14:45 Uhr GMT+1 Session 6.1 (MIPI for Embedded Vision): "Maschinelle Bildverarbeitung von ereignisbasierten Sensoren mit MIPI-Schnittstelle auf FPGAs" 12. März 11:00 11:30 Uhr GMT+1 Session 1.13 (Cellular IoT): "Grüne FPGA: Die Rolle von FPGA in Waveform-agnostischen Radioeinheiten (RU) für 5G- und 6G-Anwendungen" 12. März 15:00 15:30 Uhr GMT+1 Session 7.6 (Smart Sensing Based on Edge AI): Sensor-Hub für latenzarme Datenfusion in der Nähe von Sensoren in KI-Systemen

Veranstaltungsort: embedded world 2025, Messezentrum Nürnberg, Nürnberg, Deutschland



Die Messe und Konferenz embedded world in Nürnberg ist die globale Plattform für die Embedded-Community, um Informationen auszutauschen und die neuesten Trends, Produkte und Technologien zu entdecken.

Zur Vereinbarung eines Treffens mit Lattice bei der embedded world 2025 kontaktieren sie bitte latticeevents@latticesemi.com

Weitere Informationen zu Lattice finden Sie unter https://www.latticesemi.com

Weitere Informationen zur Konferenz und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter https://www.embedded-world.de/en

