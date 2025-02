Buzzfeed möchte mit BF Island eine neue soziale Plattform an den Start bringen. Sie soll das Gegengewicht zur algorithmusgetriebenen Negativspirale einiger etablierter Netzwerke werden. Social Media fühlt sich mittlerweile für einige an, wie ein nicht enden wollender Strom aus Negativität, Desinformation und manipulativen Algorithmen. Besonders nach Metas jüngstem Kurswechsel in Anlehnung an Donald Trumps zweite Amtszeit scheint sich diese Entwicklung ...

