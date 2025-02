Der japanische Fahrzeughersteller Isuzu errichtet eine neue Produktionsstätte im US-Bundesstaat South Carolina und will damit sein Nordamerika-Geschäft stärken. In der modernen Anlage sollen elektrische Lkw gebaut werden, aber auch solche mit Verbrennungsmotor. Das neue Fahrzeugwerk soll im Greenville County in South Carolina entstehen und seinen Betrieb im Jahr 2027 aufnehmen. Die Gesamtinvestition soll sich auf rund 280 Millionen Dollar belaufen. ...

