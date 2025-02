© Foto: Anthony Quinn - Sipa USA

Die US-Apothekenkette zeigt nach einem schwierigen Jahr wieder Zeichen der Stabilisierung. Der Gewinnrückgang fiel kleiner aus als erwartet. Anleger atmen auf, die Aktie macht am Mittwoch Boden gut.Der Gesundheitskonzern CVS Health kann mit seinen neuesten Quartalszahlen am Mittwoch positiv überraschen. Trotz eines Rückgangs des Nettogewinns im vierten Quartal fiel der Gewinnrückgang geringer aus als erwartet, was die Aktie zum US-Handelsstart um über 15 Prozent steigen ließ. Nach einem schwierigen Jahr 2024 mit einem Kursrückgang von über 40 Prozent könnte sich mit den jüngsten Zahlen eine Trendwende für CVS Health abzeichnen, hoffen Anleger. Nachdem das Unternehmen drei Quartale in Folge …