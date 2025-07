Nr. 1 der Welt trifft auf die fortschrittlichste KI für Herzversagen - letzter Schritt vor FDA-Zulassung!

Anzeige / Werbung Was für eine spannende Kursentwicklung in den vergangenen Handelstagen! Dieser Artikel wurde von EchoIQ genehmigt und verbreitet. Willkommen zurück, liebe Leser! Heute kehren wir zurück zu einem unserer Top-Favoriten im Healthcare-Bereich - und einem Unternehmen, das sich bei deutschsprachigen Investoren inzwischen zu einem echten Geheimtipp entwickelt hat: EchoIQ (WKN: A3C84A | SYM: PL4). Und machen wir uns nichts vor - das ist erst der Anfang. EchoIQ hat sich von einem stillen australischen KI-Innovator zu einem Börsenstar in der europäischen Anlegerszene entwickelt. Der Grund? Die kompromisslose Fokussierung auf eines der größten ungelösten Probleme in der modernen Medizin: unerkanntes Herzversagen. Jetzt - mit der offiziellen Validierung durch die Mayo Clinic - steht das Unternehmen kurz vor dem entscheidenden regulatorischen Durchbruch: der Zulassung durch die US-Behörde FDA. Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! Die Nachricht, die alles verändert Am 2. Juli 2025 bestätigte EchoIQ offiziell:

Die klinische Validierungsstudie für EchoSolv HF wurde gestartet - in Partnerschaft mit der Mayo Clinic Platform, einem Ableger der renommiertesten Klinik der USA. Was das bedeutet: EchoIQs KI zur Erkennung von Herzinsuffizienz wird nun unabhängig getestet

Die Studie wird durchgeführt von Mayo Validate , der einzigen Plattform weltweit, die KI-Modelle auf Genauigkeit, Bias, Sensitivität und Spezifität prüft

, der einzigen Plattform weltweit, die KI-Modelle auf prüft Es ist der letzte regulatorische Schritt, bevor die FDA-Zulassung (510(k)) erfolgt - geplant für H2 2025 Was ist Mayo Validate - und warum ist es so wichtig? Mayo Validate ist ein einzigartiges Validierungs-Framework für medizinische KI, entwickelt von der Mayo Clinic Platform. Es basiert auf: Hunderten von Petabytes anonymisierter Patientendaten

anonymisierter Patientendaten Hochsicheren Auswertungsprotokollen

Einem unabhängigen Prüfmechanismus für klinische KI-Systeme In einer Welt, in der jeder ein KI-Modell vorstellt, liefert Mayo Validate das, was wirklich zählt: unabhängige Beweise. EchoSolv HF: Eine Plattform, die Maßstäbe setzt EchoSolv HF ist eine KI-gestützte Software zur klinischen Entscheidungsunterstützung, die alle Formen von Herzinsuffizienz erkennt - nur auf Basis von Messdaten, ohne Bildanalyse. Die Vorteile: Keine neue Hardware nötig

Sofort integrierbar in bestehende Kliniksysteme

Risikoeinstufung in Echtzeit anhand vorhandener Echokardiogramme Frühere Studien in Australien zeigten: 86 ? % Erkennungsrate bei Herzinsuffizienz allein durch das Modell

bei Herzinsuffizienz allein durch das Modell 97?% Genauigkeit bei Kombination mit klinischer Einschätzung Jetzt wird diese Technologie vom besten medizinischen Team der Welt auf Herz und Nieren geprüft. FDA-Zulassung in Reichweite Die aktuelle Mayo-Studie ist der letzte notwendige Schritt vor der formellen Einreichung bei der US-Gesundheitsbehörde FDA. Regulatorischer Zeitplan: Okt. 2024: FDA-Zulassung für EchoSolv-AS (Aortenstenose)

FDA-Zulassung für EchoSolv-AS (Aortenstenose) Dez. 2024: FDA-Vorgespräch zu EchoSolv HF

FDA-Vorgespräch zu EchoSolv HF Apr. 2025: Vereinbarung mit Mayo Clinic Platform

Vereinbarung mit Mayo Clinic Platform Juli 2025: Start der Validierungsstudie

Start der Validierungsstudie H2 2025: Geplante FDA-Zulassung EchoIQ kennt den FDA-Prozess bereits - jetzt geht es um die zweite Zulassung, diesmal im Milliardenmarkt Herzinsuffizienz. Ein 60-Milliarden-Dollar-Markt schaut zu Warum ist das so relevant? Weil Herzinsuffizienz allein in den USA ein Markt von 60 Milliarden US-Dollar ist: Führende Ursache für Wiedereinweisungen in Krankenhäuser

Verursacht 17 ? % der Gesundheitsausgaben

Jährlich werden über 10 Millionen Echokardiogramme durchgeführt - doch bis zur Hälfte der Fälle bleibt unentdeckt EchoIQ will das ändern. Mayo als Partner - mehr als nur eine Studie Diese Partnerschaft geht über Validierung hinaus. Sie ist ein echter Infrastruktur-Deal: Die Mayo Clinic darf EchoSolv HF in ihrem Netzwerk aus 30 Kliniken einsetzen

in ihrem Netzwerk aus einsetzen Co-Branding der KI-Technologie mit Mayo

der KI-Technologie mit Mayo Integration mit Mayo-eigener Softwareplattform Fazit: EchoIQ wird zum strategischen Partner der renommiertesten Klinikgruppe der USA - mit maximaler Glaubwürdigkeit. Warum das für Anleger entscheidend ist EchoIQ liefert seit Jahren konsequent - das zeigt sich auch im Aktienkurs: Jahr Meilenstein Kursentwicklung 2020 Start bei 0,03?AUD Baseline 2021 Erste Validierungsstudien +70 % 2022 Expansion in Australien +40 % 2023 Erste US-Partner integriert +55 % 2024 FDA-Zulassung + Mayo-Partnerschaft +65 % 2025 Start der HF-Validierung mit Mayo Aktuell: 0,22?AUD Das sind über 630?% Rendite in fünf Jahren - und die Insider?

Kaufen weiter nach. Was als Nächstes kommt Ergebnisse der Mayo Validate-Studie (H2 2025)

Offizielle FDA-Einreichung

Skalierung in US-Kliniknetzwerken

Erstattung via CPT-Code möglich

Lizenzen an Pharma, Diagnostik, Kliniksoftware Fazit Viele KI-Firmen reden davon, das Gesundheitswesen zu revolutionieren.

EchoIQ tut es bereits. Mit der Mayo Clinic, mit FDA-Momentum und mit Technologie, die in der Praxis ankommt. Die Validierung durch Mayo ist kein PR-Coup - sie ist ein Vertrauensbeweis auf höchster Ebene. EchoIQ hat geliefert. Jetzt steht nur noch ein letzter Schritt bevor.

