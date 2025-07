Klinisch validiert. Vertriebsbereit. Und kurz vor der FDA-Zulassung.

Anzeige / Werbung Nach einer beeindruckenden Kursentwicklung von 0,03 auf 0,24 AUD in nur fünf Jahren setzt das Unternehmen nun zu einem weiteren Höhenflug an. Dieser Artikel wurde von EchoIQ genehmigt und verbreitet. Willkommen zurück, liebe Leser - und was für eine Woche für EchoIQ (ASX: EIQ | WKN: A3C84A | SYM: PL4). In dieser Woche wurden zwei Meilensteine erreicht, die sowohl klinische als auch kommerzielle Bedeutung haben: EchoSolv HF wurde im renommierten Fachjournal JACC Advances peer-reviewed veröffentlicht. Eine neue Vertriebsvereinbarung mit SARC MedIQ bringt unmittelbaren Zugang zu über 300 US-Kliniken. Das ist echte Validierung - sowohl wissenschaftlich als auch marktwirtschaftlich. Wissenschaftlich validiert: Veröffentlichung in JACC Advances EchoSolv HF, die KI-gestützte Herzinsuffizienz-Lösung von EchoIQ, wurde im Fachjournal JACC Advances veröffentlicht - eine Publikation des American College of Cardiology und eines der weltweit angesehensten Journale im Bereich Herzmedizin. Die Studie belegt, dass EchoSolv HF zuverlässig Anzeichen einer linksventrikulären Dysfunktion (LVD) erkennt - ein Frühindikator für Herzinsuffizienz und ein führender Risikofaktor für vorzeitige Sterblichkeit. Besonders bemerkenswert: Das System erkennt klinisch relevante Verschlechterungen auch bei fehlenden Echokardiografie-Daten

Es funktioniert über alle LVEF-Kategorien hinweg - also über sämtliche Stadien der Herzinsuffizienz

hinweg - also über sämtliche Stadien der Herzinsuffizienz Es verbessert die diagnostische Präzision und unterstützt die gezielte Therapie

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken! FDA-Zulassung rückt näher Parallel zur Publikation hat EchoIQ den Startschuss zur finalen Validierungsstudie mit der Mayo Clinic Platform gegeben -

dem letzten regulatorischen Schritt vor der FDA-Zulassung, die im vierten Quartal 2025 erwartet wird. Die Studie wird von Mayo Validate durchgeführt - der einzigen Plattform, die KI-Modelle auf Verzerrung, Genauigkeit und klinische Aussagekraft prüft.

Sie greift dabei auf eine der weltweit größten anonymisierten Patientendatenbanken zurück. Für EchoSolv HF bedeutet das: Externe Validierung durch einen der weltweit führenden Klinikverbunde

Maximale Glaubwürdigkeit vor Zulassungsbehörden und Klinikpartnern

Rückenwind für breite Marktakzeptanz ab 2026 US-Marktstart über 300 Kliniken: SARC MedIQ wird Vertriebspartner Parallel zur klinischen Entwicklung hat EchoIQ eine bedeutende Vertriebsvereinbarung mit SARC MedIQ abgeschlossen.

Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Bildgebungslösungen mit einem Netzwerk aus über 300 Gesundheitseinrichtungen und 1.500 Ärzten. Highlights der Vereinbarung: SARC MedIQ wird EchoSolv AS aktiv an Kliniken, Universitätskliniken und Arztpraxen vertreiben

aktiv an Kliniken, Universitätskliniken und Arztpraxen vertreiben EchoIQ erhält per Scan eine Vergütung - direkt nach Integration

eine Vergütung - direkt nach Integration Sobald die CPT-Erstattungscodes (Kategorie III und später Kategorie I) im Q4 2025 kommen, wird die Vergütung signifikant steigen

(Kategorie III und später Kategorie I) im Q4 2025 kommen, wird die Vergütung signifikant steigen SARC übernimmt Schulung und Vertrieb - EchoIQ spart eigene Vertriebskosten und beschleunigt die Skalierung

Das Netzwerk von SARC wird sogar ausgeweitet, um EchoSolv AS aktiv als Wachstumstreiber einzusetzen Diese Vereinbarung ergänzt frühere US-Partnerschaften mit ScImage und MedAxiom - das Fundament für die landesweite Einführung ist gelegt. Vom Penny-Stock zur Healthcare-Sensation EchoIQ wurde im Juni 2020 zu 0,03 AUD gehandelt - heute steht die Aktie bei 0,24 AUD. Das entspricht einem Plus von über 600% + - und doch steht das Unternehmen erst am Anfang. Was wurde 2024/25 erreicht? Veröffentlichung in einem der führenden medizinischen Journale der Welt ( JACC Advances )

) Studienstart mit der Mayo Clinic zur FDA-Zulassung

Kommerzielle Durchdringung durch starke Vertriebspartner

Insiderkäufe durch CEO, Präsident und Vorstand

Klare Roadmap für Umsatzwachstum - bereits vor der FDA-Zulassung EchoIQ ist kein Konzept mehr. Es ist ein klinisch validiertes, kommerziell skalierbares Health-Tech-Unternehmen mit realem Impact. Fazit: Klinisch validiert. Kommerziell startklar. EchoIQ steht an der Schwelle zu einer neuen Ära in der kardiologischen Diagnostik.

Was früher ein KI-Versprechen war, ist jetzt Realität - wissenschaftlich belegt, kommerziell eingebettet und strategisch finanziert. Die FDA-Zulassung rückt näher, erste Umsätze beginnen zu fließen - und das bei gleichbleibend schlanker Kostenstruktur.

