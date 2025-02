Dr. Christoph Bruns und Ufuk Boydak (LOYS AG): Gelungener Börsenstart im Januar 2025

12.02.2025 -

Im Windschatten der medial ubiquitären Amtseinführung Donald Trumps als 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ist den Aktienbörsen ein solider Jahresstart gelungen. Vor allem europäische Aktien wussten sich prominent in Szene zu setzen. Innerhalb der europäischen Märkte legten deutsche Dividendentitel besonders stark zu, wobei dabei die Hoffnung auf einen Politikwechsel ebenso eine Rolle spielte wie die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges in diesem Jahr.

Bezüglich des deutschen Aktienmarktes wurden zuletzt Zahlen über die Partizipation der Bevölkerung an der Wirtschaft durch Aktien- und Aktienfondsbesitz veröffentlicht. Das Deutsche Aktieninstitut berichtete im Januar über die Verbreitung der Aktien- und Aktienfondsanlage in Deutschland. Dabei zeigte sich, dass die Anzahl der Aktien- und Aktienfondsbesitzer seit Jahren um den Wert von 12 Millionen schwankt. Haussephasen an den Börsen lassen das Engagement der Bürger am Aktienmarkt steigen, während Baissephasen tendenziell zu einer Abkehr vom Aktienmarkt führen. Verglichen mit anderen Industrieländern liegt die Beteiligung der Deutschen an der Wirtschaft durch Aktienbesitz am unteren Ende der Skala. Angesichts der gestiegenen Bevölkerungszahl in Deutschland deutet die Stagnation um den Wert von 12 Millionen Aktien- und Aktienfondsbesitzern auf ein sinkendes Interesse hin. Der Hauptgrund für das wesentlich höhere Engagement in anderen Ländern liegt vor allem an deren Altersvorsorgesystemen. Dort bildet die kapitalgedeckte Altersvorsorge einen wichtigen Teil der gesamten Altersvorsorge. Auf diesem Feld ist in Deutschland in den letzten fünfzig Jahren so gut wie nichts gelungen. Zuletzt scheiterte die Ampel an einem ersten Schritt in die Kapitaldeckung durch Aktienanlagen. Frühere Versuche wie die Riester- und Rürup-Renten misslangen aufgrund unkluger Ausgestaltungen.

Dem Bürger verbleibt somit nur die Entscheidung zur privaten Vorsorge durch Aktiensparen und die 12 Millionen Deutsche, die dies auch tun, sind damit in den vergangenen Jahrzehnten trotz Schwankungen gut gefahren. Leider verleidet der Staat dem Anleger höhere Renditen, indem ausgeschüttete Unternehmensgewinne mit nahezu 50 % besteuert werden und auf Kapitalerträge auch noch der leidige Solidaritätszuschlag zu entrichten ist. Auch die Nichtverrechenbarkeit gelegentlich anfallender Kursverluste mit anderen Einkunftsarten erschwert dem Anleger, der selbst für sich vorsorgen will, das Leben. Es steht sehr zu bezweifeln, ob eine neue Bundesregierung auf diesem Feld zu klügeren Weichenstellungen in der Lage sein wird. Kürzlich zog sich ein Unternehmen von der Börse mit dem lakonischen Hinweis zurück, dass Deutschland kein Börsenland sei. Aber so sehr diese Aussage auch treffend ist, so bietet der Aktienmarkt für den Einzelnen gute Gelegenheiten für eine sinnvolle langfristige Anlagestrategie.

Ähnlich dem Gesamtmarkt sind auch den LOYS Aktienfonds ein guter Start in das neue Jahr gelungen. Dabei stand einmal mehr der Vates Aktien USA im Vordergrund, indem dieser Fonds nahtlos an die zauberhafte Vorjahresentwicklung anknüpfen konnte. Aber auch der LOYS Premium Deutschland behielt seine gute Dynamik aus 2024 bei. Für den LOYS Philosophie Bruns gilt das Gleiche.