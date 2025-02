GBP/JPY gewinnt im frühen europäischen Handel am Mittwoch an Boden und steigt auf etwa 191,20. - Das Währungspaar bleibt unterhalb des 100-Perioden-EMA mit dem bärischen RSI-Indikator negativ. - Die anfängliche Unterstützung liegt bei 187,70; die wichtige Aufwärtsbarriere liegt bei 193,50 - Das Währungspaar GBP/JPY bewegt sich am frühen Mittwoch ...

