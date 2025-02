New York - Ein überraschend starker Anstieg der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten hat den US-Aktienmärkten zur Wochenmitte leichte Verluste eingebracht. Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,59 Prozent auf 44.331,19 Punkte. Der breit aufgestellte S&P 500 verlor 0,37 Prozent auf 6.046,02 Zähler. Der überwiegend mit Technologieaktien bestückte Nasdaq 100 büsste am Mittwoch 0,15 Prozent auf 21.661,50 Punkte ein. Die gestiegene Inflationsrate ...

