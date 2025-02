Vor einigen Wochen bereits kündigte DHL an, den Ausbau von Zustell-Automaten vorantreiben zu wollen. Auf Worte folgen nun Taten, und das in ganz besonderer Weise. Die Tochter DeinFach eröffnete kürzlich in Köln, Bonn und Berlin ihre ersten eigenen Packstationen, welche sich von bisherigen Varianten deutlich unterscheiden.Anzeige:Auf den ersten Blick fällt bereits auf, dass die neuen Stationen in weißer Farbe statt dem klassischen Geld der Packstationen der DHL Group (DE0005552004) auftreten. Die größte Neuerung verbirgt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...