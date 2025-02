USD/CAD gewinnt an Schwung und nähert sich im frühen europäischen Handel am Mittwoch 1,4295. - Fed-Chef Powell signalisierte, dass es keine Dringlichkeit gibt, die Zinsen zu senken - Ein Anstieg der Rohölpreise stützt den rohstoffgebundenen Loonie. - Das Paar USD/CAD gewinnt im frühen europäischen Handel am Mittwoch an Stärke und nähert sich ...

