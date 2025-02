The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.02.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.02.2025ISIN NameCA13809L1094 CANSORTIUM INC.CA81732W1041 SERNOVA CORP.DE000A0GQ649 NIEDEROESTERR. 06-26DE000A3L3AD6 ADLER FIN. 24/28IE0032904009 J O H.C.M.U.FD-EO S.V.BLSIE0032904116 J O H.C.M.U.FD-EO S.V.BEOLU0816909443 MAINF.-EM.M.C.BD FD B.BDLUS44888K2096 HYDROFARM HLD. GRP -,0001