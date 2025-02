Die ProSiebenSat1-Aktie verzeichnete am Mittwoch eine positive Entwicklung im XETRA-Handel und konnte im Tagesverlauf spürbare Zugewinne verbuchen. Der Titel startete bei 5,55 Euro in den Handelstag und kletterte im weiteren Verlauf auf ein Tageshoch von 5,75 Euro. Mit einem Handelsvolumen von über 580.000 Aktien zeigte sich reges Interesse am Medienkonzern. Besonders bemerkenswert ist die Erholung vom 52-Wochen-Tief bei 4,50 Euro, das Anfang Dezember 2024 markiert wurde. Seither konnte die Aktie einen Zugewinn von mehr als 23 Prozent verzeichnen, wenngleich sie vom Jahreshoch bei 7,98 Euro noch deutlich entfernt ist.

Dividendenerhöhung und Zukunftsaussichten

Für Anleger besonders interessant gestalten sich die Dividendenprognosen für das laufende Geschäftsjahr. Während im Vorjahr eine Ausschüttung von 0,050 Euro je Aktie erfolgte, rechnen Experten für das aktuelle Jahr mit einer deutlichen Steigerung auf 0,134 Euro je Anteilsschein. Die Analystengemeinschaft sieht für die Aktie ein mittleres Kursziel von 6,86 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen leichten Umsatzrückgang auf 882 Millionen Euro, während sich der Gewinn je Aktie bei 0,04 Euro einpendelte. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter einen Gewinn von 0,926 Euro je Aktie.

