Semaglutid. Der sogenannte GLP-1-Rezeptor-Agonist, der in den Diabetes- respektive Adipositas-Medikamenten vom Biopharma-Riesen Novo Nordisk enthalten ist, demonstriert in immer mehr Indikationen eine positive Wirkung. In einer ersten Studie konnte das Antidiabetikum Ozempic nun sogar den Alkoholkonsum reduzieren.Laut CNN Health habe eine Studie mit 48 Personen, die Anzeichen einer mittelschweren Alkoholabhängigkeit aufwiesen, gezeigt, dass bei denjenigen, die neun Wochen lang niedrige Dosen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...