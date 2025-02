Silber-Alarm…: Dieser unterschätzte Rohstoff hat explosives Potenzial! Hebeln Sie dieses noch mit dieser Aktie!

Anzeige / Werbung

Der Silbermarkt steht vor einer bahnbrechenden Entwicklung, die Anlegern in den kommenden Monaten spektakuläre Renditen bescheren sollte! Da sind sich viele Experten einig.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Kombination aus einem massiven strukturellen Defizit, der steigenden industriellen Nachfrage undeiner wiederauflebenden Investmentnachfrage verspricht eine Preisdynamik, die Silber in neue Höhen katapultieren sollte. Wer also jetzt auf Silber und das richtige Investment setzt, dürfte zu den großen Gewinnern der nächsten Silber-Rallye gehören!

Engpass lässt Preise steigen!

Die Silberversorgung bleibt stark limitiert. Bereits das vierte Jahr in Folge leidet der Markt unter einem strukturellen Defizit. 2024 hat Berechnungen zufolge die globale Silbernachfrage etwa 1,2 Milliarden Unzen erreichen - das zweithöchste Niveau, das jemals verzeichnet wurde! Doch die Minenproduktion kann mit der gewaltigen Nachfrage schon längst nicht mehr mithalten. Seit 2014 stagniert die Fördermenge, da viele hochgradige Lagerstätten bereits ausgeschöpft wurden.

Hinzu kommt, dass geopolitische Unsicherheiten in wichtigen Produktionsregionen wie Russland und Kasachstan die Investitionen in neue Minen bremsen. Gleichzeitig sind hohe Infrastrukturkosten und verschleppte Genehmigungsverfahren weitere Hürden für eine rasche Angebotsausweitung. Die logische Konsequenz? Eine zunehmende Angebotsverknappung, die den Preis auf neue Höhen treiben sollte!

Industrie treibt die Nachfrage: Photovoltaik & Elektromobilität als "Gamechanger'!

Ein entscheidender Wachstumsmotor für Silber ist der industrielle Sektor. Vor allem die erneuerbaren Energien und die Elektromobilität treiben die Nachfrage auf Rekordniveaus. Die Solarbranche alleinbeansprucht mittlerweile rund 20 % der gesamten industriellen Silbernachfrage! Der weltweite Photovoltaik-Boom in Verbindung mit der zunehmenden Elektrifizierung des Verkehrssektors sorgt dafür, dass Silber unverzichtbar bleibt.

Quelle: Vizsla Silver

Insbesondere der Automobilsektor setzt verstärkt auf elektronische Bauteile und leistungsstarke Batterielösungen - und Silber spielt hierbei eine zentrale Rolle. Die Investitionen in Ladeinfrastruktur und neue Technologien zur Energieeffizienz unterstützen diese Dynamik zusätzlich.

Investmentnachfrage explodiert - Auch Indien mischt den Markt auf!

Neben der Industrie treibt die Investmentnachfrage den Silberpreis weiter an. Zwar war die Nachfrage im Westen zuletzt verhalten, doch in Asien - insbesondere in Indien - hat ein regelrechter "Run' auf Silber eingesetzt. Indiens Silberimporte explodierten 2024 um unglaubliche 599 % im Vergleich zum Vorjahr! Bereits in den ersten neun Monaten des Jahres wurden 6.390 Tonnen Silber importiert und damit der jährliche Durchschnittswert deutlich überschritten.

Diese massive Nachfrage zeigt: Silber steht weltweit im Fokus. Die Unsicherheiten an den Finanzmärkten, steigende Inflation und geopolitische Spannungen lassen immer mehr Anleger in den neben Gold "zweiten sicheren Hafen" - Silber - einlaufen. In Kombination mit dem begrenzten Angebot ergibt sich eine explosive Mischung für stark steigende Preise.

35,- USD rücken in greifbarer Nähe!

Unterstützt wird die fundamentale Stärke des Silbermarktes von einer sehr positiven Saisonalität. Historisch betrachtet zeigen sich die Silberpreise im Frühjahr besonders stark - ein Muster, das sich auch 2025 fortsetzen dürfte.

Auf technischer Ebene könnte Silber in den kommenden ein bis zwei Monaten die Widerstandszone um 35,- USD anvisieren. Sollte diese durchbrochen werden, sind weitere dynamische Anstiege durchaus realistisch. Sehr gute Aussichten also für Silberunternehmen! Zu den top-Favoriten in diesem Sektor gehört Vizsla Silver (WKN: A40EG3), ein Unternehmen, das immer konstant liefert und spätestens 2027 die sehr ertragreiche Produktion anstrebt!

Vizsla Silver legt für 2025 "höchste Power-Stufe' für "Panucos'-Weiterentwicklung und Wachstum ein!

Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) mexikanisches Silber-Gold-Projekt "Panuco' ist und bleibt ein Synonym für phänomenales Potenzial und für außergewöhnliche Performance. Das haben die mächtigen und vor allem erreichten Meilensteine im vergangenen Jahr wieder einmal eindrucksvoll unterstrichen!

Vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie mit "WOW'-Effekt!

Im Juli des vergangenen Jahres veröffentlichte der kanadische Gold-Silber-"Powerplayer' eine Schätzung der sagenhaft guten Wirtschaftlichkeit von "Panuco'.

Quelle: Vizsla Silver

Unterm Strich stehen dort nämlich nun ein satter Kapitalwert von 1,137 Mrd. USD nach Steuern, eine jährliche Produktion von fetten 15,2 Millionen Unzen Silberäquivalent (AgÄq) über eine anfängliche Lebensdauer der Mine von 10,6 Jahren und zu sehr niedrigen "All-In'-Kosten von nur 9,40 USD pro Unze AgÄq, ein herausragender interner Zinsfuß von 86 % und nicht zuletzt auch eine Amortisation von 9 Monaten im Basis Szenario, also bei konservativ angenommenen 26,- USD/Unze Silber und 1.975,- USD/Unze Gold. Bei einem Goldpreis von 3.000,- USD je Unze und einem Silberpreis von 40,- USD je Unze steht ein gewaltiger "IRR' von 138 % zubuche! Und diese Zahlen schienen derzeit deutlich realistischer als die im Basis Szenario verwendeten.

Massive, fast 50 %ige Steigerung der Mineralressourcen!

Im Superlativ-Stakkato ging es für "Panuco' dann auch gleich weiter. So wurde die im Januar 2024 veröffentlichte Schätzung der "gemessenen' und "angezeigten' Mineralressourcen genau ein Jahr später um sensationelle 43 % und damit um fast die Hälfte nach oben korrigiert. Damit sitzt das Ausnahme-Asset "Panuco' nun auf sagenhaften 222,4 Millionen Unzen AgÄq, gegenüber den noch 155,8 Millionen Unzen AgÄq aus der ersten Schätzung. Genauer gesagt kamen satte 46 Millionen Unzen AgÄq in der "gemessen' und 176 Millionen Unzen AgÄq in der "angezeigten' Kategorie an Ressourcen hinzu.

Quelle: Vizsla Silver

Ebenso steil nach oben schoss der "gemessene' und "angezeigte'-Gesamtgehalt auf dem kontinuierlich hochgradigen Zielgebiet "Copala', und zwar um 9,4 % auf grandiose 635 g/t AgÄq.

Lässt man sich nochmals die rekordverdächtigen 2024er-Bohrresultate der "Copala'-Ader auf der Zunge zergehen, wird schnell klar, wie hochgradig dieses Ziel in jeglicher Hinsicht ist.

Quelle: Vizsla Silver

Selbst wenn es um Rückgang geht, handelt es sich bei Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) "Panuco'-Projekt eigentlich immer um einen signifikanten Fortschritt. Das gilt auch für die Verringerung der "abgeleiteten'-Mineralressourcen um 18 % auf 138,7 Millionen Unzen AgÄq. Denn der Hauptgrund liegt schlicht und ergreifend darin, dass ein großer Teil dieser abgeleiteten Ressourcen nun eine Liga weiter oben spielt, nämlich in der "angezeigten'-Kategorie.

Was mindestens genauso großartig ist, ist neben der nach oben geschossenen Qualität und Quantität der Ressourcen die Tatsache, dass die aktualisierte Mineralressource nicht einmal 10 % des bekannten Aderstreichs des neu konsolidierten Bezirks entspricht und dass 91 % des Wertes der aktualisierten Mineralressourcenschätzung aus Edelmetallen besteht, davon 56 % aus Silber. Alles in allem wurden 11 epithermale Adern in die aktualisierte Mineralressourcenschätzung einbezogen. Damit bleibt also noch reichlich Unzen-Luft nach oben.

Auch Finanziell einfach fantastisch aufgestellt!

Befeuert von diesen erstklassigen Erfolgen und vielversprechenden Entwicklungen, setzte Vizsla Silvers (WKN: A40EG3)-Aktienkurs letztes Jahr zu einer Rallye an und stieg von 1,73 CAD auf 2,51 CAD, ein phänomenales Plus von 45 %.

Quelle: www.rohstoff-tv.de

Aber keine Angst, Analysten sehen bei der Vizsla Silver (WKN: A40EG3)-Aktie noch massives Potenzial: Das durchschnittliche Kursziel liegt bei beeindruckenden 5,23 CAD, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von über 66 % im Vergleich zum aktuellen Kurs von rund 3,15 CAD entspricht.

Besonders hervorzuheben ist das Kursziel von Agentis Capital mit 9,25 CAD, das die optimistischste Einschätzung darstellt. Selbst konservativere Prognosen wie die von Roth Capital, deren Kursziel (umgerechnet aus USD) bei etwa 4,06 CAD liegt, weisen auf Wachstumspotenzial hin.

Quelle: Vizsla Silver

Die einhellige positive Bewertung und die beeindruckenden Kursziele unterstreichen das Vertrauen der Analysten in Vizsla Silver (WKN: A40EG3) - ein starkes Signal für Investoren, die von den zukünftigen Erfolgen profitieren möchten!

Weiteres grandioses Cash in Höhe von sage und schreibe 95 Mio. CAD spülten zwei fette Finanzierungen jeweils im Februar und September letzten Jahres in die Kassen des Unternehmens. Bei der ersten Runde konnte Vizsla gleich 23 Mio. seiner begehrten Stammaktien unter die Investoren bringen, was bei einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie insgesamt großartige 34,5 Mio. CAD einbrachte. In der zweiten Runde kamen dann nochmals 65 Mio. CAD zu stolzen 2,6 CAD pro Aktie dazu.

Vizslas (WKN: A40EG3) Aktionäre konnten sich zudem über einen warmen Cash-Regen von zusätzlichen 62 Mio. CAD freuen, den ihnen der abgeschlossene "Spin-Off' von Vizsla Royalties, die an der TSXV gehandelt wird, in den ersten drei Handelswochen bescherte. Und schließlich wurde Vizsla Silver in den GDXJ aufgenommen, was die Aktionäre mit weiterer fett fließender Liquidität versorgte.

Kurs auf lukrative Konsolidierung!

Auch das andere F wie "Fläche" legte letztes Jahr mächtig zu. Denn mit dem Kauf der beiden vielversprechenden und ehemals produzierende Flächen "San Enrique' und "La Garra', konnte der kanadische Silber-Gold-Durchstarter sein Landpaket auf nunmehr über 17.000 ha verdreifachen. Das wohlgemerkt im hochgradigen "Sinaloa Silver Belt'.

Quelle: Vizsla Silver

Sehr zuversichtlich stimmen hierbei die Ergebnisse der Explorationsarbeiten, die Vizsla Silver (WKN: A40EG3) hatte durchführen lassen und die das Vorhandensein von mindestens zwei Adersystemen mit einer Streichlinie von 2,6 km und 1,8 km mit bedeutenden Silber- und Goldgehalten zeigen.

Auch organisatorisch und nachhaltig verbuchte Vizsla tolle Erfolge!

Mehr als 500 Menschen besuchten im letzten Jahr drei von Vizsla Silver (WKN: A40EG3) ausgerichtete Vor-Ort-Gesundheitsmessen. Damit hatte die Besucher einfachen Zugang zu Krankenschwestern, Ärzten und Psychologen.

In Sachen Unternehmensentwicklung konnte Vizsla stolz vermelden, dass Simon Cmrlec zum COO und Suki Gill zum Mitglied des Board of Directors benannt wurden. Hinzu kam die Benennung von Karl Haase zum Director of Engineering, von Anna Pagliaro zur Director of Commercial and Legal Risk und von Ana Meza zum Environmental and ESG Manager.

Apropos ESG: Im September veröffentlichte Vizsla Silver (WKN: A40EG3) seinen dritten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht und seine mexikanische Tochtergesellschaft Minera CANAM, wurde das dritte Jahr in Folge mit dem Socially Responsible Company Distinction (ESR) ausgezeichnet. Auch für Vizsla gilt also: alle guten Dinge sind drei.

2025 fest im Zeichen des Produktionsbeginns 2027!

Bereits letztes Jahr hat Vizsla Silver (WKN: A40EG3) die Weichen für einen baldigen Produktionsbeginn gestellt. Das begann mit der oben erwähnten Ernennung von Simon Cmrlec zum Chief Operating Officer (COO), dessen Fokus auf einer Risikominimierung für den westlichen Teil des "Panuco-Copala'-Bezirks lag, und setzte sich mit der ebenfalls schon beschriebenen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie mit Wahnsinns "WOW'-Effekt fort.

Auch für 2025 steht die weitere Risikominimierung dieses Gebiets ganz oben auf Vizslas Agenda, um das großartige Ziel, den Silber-Produktionsbeginn im Jahr 2027, zu erreichen. Dazu arbeitet Vizsla Silver (WKN: A40EG3) nun auch an einer Machbarkeitsstudie, während man gleichzeitig die Genehmigungsverfahren und die Projektfinanzierung konzentriert vorantreibt, um eine Bauentscheidung zu unterstützen. Anders gesagt, nähert sich Vizsla gleich mehrspurig der Produktion der ersten hauseigenen "Panuco'-Unzen.

Auch andere aussichtsreiche Ziele auf dem Radar!

Doch damit nicht genug, denn parallel zu dieser geballten Produktionspower treibt Vizsla Silver (WKN: A40EG3) auch die Exploration anderer aussichtsreicher Gebiete im westlichen Teil des Distrikts in der Nähe des "Panuco-Copala'-Bezirks weiter voran, zusammen mit Erkundungsbohrungen in den zentralen und östlichen Gebieten, wo bisher nur wenige Explorationsarbeiten durchgeführt wurden. Kurz gesagt, wird "Panucos' außergewöhnlichem Unzen-Potenzial von gleich mehreren Seiten noch "tiefer auf den Grund gegangen".

Insgesamt sollen im laufenden Jahr mehr als 37.000 Bohrmeter für Engineering-, Erweiterungs- und Explorationsprogramme zurückgelegt werden, mit der Option, die aktuell eingesetzten zwei Diamantbohrgeräte je nach Explorationserfolg weiter zu erhöhen.

Nicht zuletzt steht auch die Erweiterung der Ressourcen auf Vizsla Silvers (WKN: A40EG3) Plan für 2025. So ist "Copala' entlang des Streichs im Norden und neigungsabwärts im Süden weiterhin offen. Hinzu kommt, dass vielversprechendes Potenzial für eine oberflächennahe hochgradige Mineralisierung im Süden von "Copala' identifiziert wurde. Beste Voraussetzungen also, dass die für die zweite Jahreshälfte 2025 geplanten Bohrungen an zwei oberflächennahen Zielen ein voller Erfolg werden.

Auch für das "Napoleon'-Ziel ist eine Ressourcenerweiterungsbohrungen entlang der "HW4-Ader' geplant.

Quelle: Vizsla Silver

Selbes gilt für die Ziele "Camelia-San Dimas', "Galeana' und "San Fernando-Nacaral' im nordöstlichen Teil des Bezirks. Auch hier sollen im ersten Halbjahr die Bohrungen fortgesetzt werden. Andere Ziele wie "El Roble', "Oregano' und "La Whicha' werden dann im zweiten Halbjahr erkundet.

Quelle: Vizsla Silver

Aber das sind nur einige der ehrgeizigen Explorations- und Ressourcenerweiterungsziele, mit denen Vizsla (WKN: A40EG3) auch dank detaillierter Kartierung seinen unwiderstehlichen Wachstumskurs auch in diesem Jahr fortsetzen wird.

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=ysAf5l36dFo

Fazit: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um auf Silber zu setzen!

Die Silber-Zeichen stehen auf Sturm: Das Edel- und Industriemetall befindet sich in einem perfekten Markt-Umfeld aus steigender Nachfrage, begrenztem Angebot und massiver Investmentzuflüsse aus Asien. Die Preisdynamik spricht eine deutliche Sprache: Wer jetzt handelt, positioniert sich optimal für die nächste explosive Aufwärtsbewegung.

Smartes Kapital erkennt den Wert dieses unterschätzten Edelmetalls und vor allem Vizsla Silver (WKN: A40EG3) - sei es als Absicherung gegen Inflation oder als strategische Investition in eine der gefragtesten Industrien der Zukunft. Silber und Vizsla haben das Potenzial, 2025 zu den herausragenden Investments des Jahres zu gehören! Vizsla Silver (WKN: A40EG3) ist bestens aufgestellt und mit klarer Wachstumsagenda ausgerüstet!

Nach einem rekordverdächtigen Jahr 2024 hat Vizsla Silver (WKN: A40EG3) eindrucksvoll bewiesen, dass "Panuco' das Potenzial hat, sich in die Elite der weltweit bedeutendsten Silberdistrikte einzureihen. Mit visionären Strategien, einem komplett finanzierten Minenprojekt und einem erfahrenen Top-Team ist das Unternehmen auf Erfolgskurs. Die ersten Schritte zur Silberproduktion sind bereits gemacht, und mit rund 90 Mio. USD in der Kriegskasse sowie einem klaren Plan bis 2027 wird hier ein Meilenstein nach dem anderen gesetzt. Für Investoren ist klar: Vizsla Silver (WKN: A40EG3) ist die nächste große Erfolgsgeschichte!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: https://mexicobusiness.news/mining/news/building-mexicos-silver-mining-legacy, Vizsla Silver, wallstreet:online.de, Rohstoff-TV.de, eigener Research, eigene Interpretation und eigene Berechnungen, Intro-Bild: stock.adobe.com

