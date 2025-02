Der Kartoffelmarkt blieb dynamisch, wobei Kartoffeln weiterhin das führende Produkt in Bezug auf den Umsatz waren. Die Preise für Kartoffeln sanken weiter und die geografische Verbreitung der Kartoffelangebote dehnte sich aus, mit Neuzugängen aus der Türkei und Belgien, berichtet EastFruit in einem Update basierend auf Trends, die bei der EastFruit-Handelsplattform in der...

