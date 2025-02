Lidl erhöht die Lohnsumme im Vergleich zu anderen Detailhändlern in der Schweiz am stärksten. Auch die Mindestlöhne hebt der Smart Discounter an. Neue Zahlen zeigen zu welchem Pensum die Lidl Mitarbeitenden beschäftigt sind. Foto © Lidl Schweiz Lidl Schweiz hat sich mit den Sozialpartnern Syna und dem Kaufmännischen Verband Schweiz auf eine weitere...

