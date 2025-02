EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

SCHOTT Pharma startet gut ins neue Geschäftsjahr und bestätigt Prognose für 2025 Q1 2025: Umsatz von 230 Mio. Euro; berichteter Rückgang von 1 %, währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 4 % gegenüber dem Vorjahr

Q1 2025: EBITDA-Marge von 25,1 % berichtet, und 26,3 % währungsbereinigt

Anteil der margenstarken High-Value-Lösungen (HVS) weiter auf 55 % gesteigert

Unternehmen auf gutem Weg, alle Ziele für 2025 zu erreichen SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme, hat heute seine Ergebnisse für das erste Quartal berichtet und alle Ziele für das Geschäftsjahr 20251 bestätigt. "Unsere langfristigen Wachstumsfelder, darunter Biologika, GLP-1, ADCs und die Verlagerung von intravenöser zu subkutaner Verabreichung von Medikamenten, entwickeln sich weiterhin hervorragend. Wir treiben sie durch weitere langfristige Verträge und Projekte aktiv voran. Aufgrund unserer einzigartigen Marktposition und der gut vorangehenden Inbetriebnahme neuer Kapazitäten erwarten wir eine gutes zweites Halbjahr unseres Geschäftsjahres 2025. Damit haben wir die Weichen für ein weiteres starkes Jahr gestellt", sagte Andreas Reisse, CEO von SCHOTT Pharma. "Nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2024 haben wir einen etwas langsameren Start in das Jahr 2025 erwartet und werden unsere starke Basis nutzen, um unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Die zusätzlichen Kapazitäten bei Glasspritzen und sterilen Karpulen in Kombination mit bereits geschlossenen Verträgen werden die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte vorantreiben", sagte Dr. Almuth Steinkühler, CFO von SCHOTT Pharma Umsatz stabil; EBITDA im Rahmen der Erwartungen Im ersten Quartal 2025 betrug SCHOTT Pharmas Umsatz 230 Mio. Euro, was einem leichten Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Währungsbereinigt stiegen die Umsatzerlöse um 4 % und waren insbesondere von der hohen Nachfrage nach margenstarken High-Value-Lösungen (engl.: high-value solutions, kurz HVS) getrieben. Diese stellten im ersten Quartal 55 % des Gesamtumsatzes dar, was vor allem auf eine starke Expansion der HVS im Bereich Drug Containment Solutions (DCS) zurückzuführen ist. Das EBITDA von SCHOTT Pharma sank auf 58 Mio. Euro. Wie erwartet verzeichnete das Unternehmen höhere Anlaufkosten und einen negativen Effekt in Bezug auf den Produktmix im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus belasteten negative Währungseffekte in diesem Geschäftsjahr, während das Ergebnis des letzten Geschäftsjahres von positiven Währungseffekten profitiert hatte. Die resultierende EBITDA-Marge belief sich auf 25,1 %. Bei konstanten Wechselkursen lag die EBITDA-Marge bei 26,3 %. SCHOTT Pharma ist auf einem guten Weg, seine Ziele für das Geschäftsjahr zu erreichen. Das DDS-Segment profitierte stark von Trends wie GLP-1 und der subkutanen Verabreichung von Medikamenten, die die vorübergehend geringere Nachfrage nach einigen Anwendungen von Polymerspritzen fast vollständig kompensierten. Dies führte zu einem weitgehend stabilen Umsatz von 101 Mio. Euro im ersten Quartal und einem reduzierten EBITDA von 34 Mio. Euro. Darüber hinaus enthielt das EBITDA Skalierungskosten für Kapazitätserweiterungen bei Glasspritzen und einen negativen Effekt aus dem Produktmix. Im DCS-Segment resultierte die hohe Nachfrage nach dem HVS-Portfolio mit sterilen Karpulen und beschichteten Ready-to-use (RTU)-Fläschchen in einem starken Umsatz von 129 Mio. Euro im ersten Quartal 2025. Laufende Kosteneffizienzmaßnahmen überkompensierten Anlaufkosten und führten damit zu einem höheren EBITDA von 28 Mio. Euro und einer verbesserten Marge. Innovation entlang der wichtigsten Pharma-Megatrends SCHOTT Pharma hat kürzlich eine neue Generation der SCHOTT TOPPAC® infuse Polymerspritzen vorgestellt. Mit der Markteinführung des Systems erweitert das Unternehmen sein Portfolio um ein Produkt, das vorrangig in Krankenhäusern eingesetzt wird und zentrale Herausforderungen wie hohe Arzneimittelverschwendung, ineffiziente manuelle Prozesse und Lagerkapazität adressiert. Zudem verbessert es die Patientensicherheit und die Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette. Das erwartete stärkere Wachstum bei DCS wird durch High-Value-Lösungen wie beschichtete Spezialfläschchen für ADCs und RTU-Karpulen für GLP-1-Medikamente sowie großvolumige Lösungen zur subkutanen Medikamentenverabreichung ermöglicht. Expansionsprojekte schreiten nach Plan voran Um die steigende HVS-Nachfrage im Bereich DCS zu bedienen, plant SCHOTT Pharma den weiteren Ausbau seiner Produktionskapazitäten für sterile Karpulen. Nach der Eröffnung der neuen Produktionsstätte für vorfüllbare Glasspritzen in Ungarn im Jahr 2024 hat das Unternehmen Audits wichtiger Großkunden erfolgreich abgeschlossen und Produkte für die Abnahme qualifiziert. Darüber hinaus erwartet SCHOTT Pharma, dass die kommerzielle Belieferung aus der Best-Cost-Produktionsstätte in Serbien bis zum Ende des Geschäftsjahres 2025 beginnen wird. Ausblick SCHOTT Pharma bestätigt seine Ziele für das Geschäftsjahr 2025 auf der Grundlage eines erwartet stärkeren zweiten Halbjahres mit höheren Umsätzen durch zusätzliche Produktionskapazitäten für Glasspritzen und sterile Karpulen zur Bedienung bestehender Verträge. Daher erwartet das Unternehmen ein währungsbereinigt starkes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich. SCHOTT Pharma prognostiziert eine währungsbereinigte EBITDA-Marge in etwa auf dem hohen Niveau des Geschäftsjahres 2024 (26,9 %). Für weitere Nachrichten über SCHOTT Pharma besuchen Sie bitte unser Media Center. Kennzahlen Q1 2025 (in Mio. Euro) Q1 24 Q1 25 ? Vorjahr Q1 25 (cc2) ? Vorjahr (cc2) Umsatzerlöse 232 230 -1 % 242 +4 % DCS-Umsatz 129 129 0 % 142 10 % DDS-Umsatz 103 101 -2 % 100 -4 % Umsatzanteil High-Value-Lösungen (in %) 53 % 55 % +1 pp EBITDA 73 58 -20 % 64 -13 % DCS-EBITDA 27 28 5 % 31 16 % DDS-EBITDA 40 34 -14 % 33 -16 % EBITDA-Marge (in %) 31,3% 25,1 % -6,1pp 26,3 % -5,0 pp DCS EBITDA-Marge 20,8% 21,9 % 1,1 pp 22,0 % 1,1 pp DDS EBITDA-Marge 38,3% 33,7 % -4,6 pp 33,4 % -4,8 pp EBIT 58 39 -32 % EBIT-Marge (in %) 25,0 % 17,1 % -7,9 pp Ergebnis je Aktie (in Euro) 0,29 0,19 -35 % Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 66 24 -42 Cashflow aus Investitionen -29 -21 +8 Free Cash Flow 37 3 -34 Cash CAPEX insgesamt -28 -21 +7

1 Das Geschäftsjahr läuft von Oktober bis September. Q1 2025 bezieht sich daher auf den Zeitraum von Oktober 2024 bis Dezember 2024.

2CC = Constant Currencies (deutsch: auf Basis konstanter Wechselkurse). Webcast Andreas Reisse (CEO) und Dr. Almuth Steinkühler (CFO) werden am 13. Februar 2025 um 11:00 Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Ergebnisse des ersten Quartals 2025 sprechen. Der Audio-Webcast kann über eine Telefonkonferenz verfolgt werden. Die begleitende Präsentation kann auch auf der IR-Website heruntergeladen werden: www.schott-pharma.com/investor-relations Über SCHOTT Pharma Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Lösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.700 Menschen aus über 60 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 16 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im MDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Sie ist Teil der SCHOTT AG, einem Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein und hat sich verpflichtet bis 2030 klimaneutral zu werden. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 957 Millionen Euro. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

