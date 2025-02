München - CSU-Chef Markus Söder hält die Streitigkeiten zwischen CDU und CSU für endgültig beendet und glaubt an einen Wahlsieg der Union. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz und er hätten "Gemeinsamkeit und eine Zusammenarbeit gefunden, die von Vertrauen geprägt ist", sagte er der "Bild"."Nicht die üblichen Berliner Sticheleien, taktischen Spielchen. Aus meiner Sicht hat Friedrich Merz ein starkes politisches Rückgrat und einen starken politischen Charakter." Das schätze und respektiere er. "Und er hat die CDU verändert, und zwar in Richtung zur CSU hin. Das alleine ist schon mal sehr gut."Das 34-Prozent-Wahlziel von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann sieht Söder dagegen skeptisch: "Ich lege mich nie auf eine Prozentzahl fest. Das müssen junge, hoffnungsvolle Generalsekretäre machen, die müssen sich dann daran auch messen lassen. Je mehr wir an Stimmen haben, umso klarer können wir auch gegenüber beispielsweise der SPD die Dinge durchsetzen", sagte Söder.Nach einem Wahlsieg werde er Sauerländer Bockwürste essen, die im Merz geschenkt hatte: "Ich werde ihm zuliebe eine Dose dicke Sauerländer aufmachen, die hat er mir geschenkt, als ich im Sauerland war. Dicke Sauerländer, das sind so dicke Bockwürste. Wenn wir die Wahl gewinnen, dann trinken andere ein Glas Sekt, ich esse dann einen dicken Sauerländer drauf."