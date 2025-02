EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Dividende

TAKKT erzielt starken Free Cashflow und kann Umsatzentwicklung im vierten Quartal weiter stabilisieren



TAKKT erreicht oberen Bereich der Prognose bei Umsatz, Profitabilität und Free Cashflow

Vorstand schlägt Zahlung einer Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie vor

Weitere Verbesserung des organischen Wachstums und leicht höhere bereinigte EBITDA-Marge für 2025 erwartet

Capital Markets Update zur strategischen Neuausrichtung am 27. März



Stuttgart, 13. Februar 2025. Durch ein verbessertes Schlussquartal und die weitere Stabilisierung des organischen Wachstums erreichte TAKKT den oberen Bereich der im Oktober angepassten Prognose. Das organische Wachstum lag 2024 auf Basis vorläufiger Zahlen bei minus 15,4 Prozent, die um einmalige Aufwendungen bereinigte EBITDA-Marge bei 6,9 (2023: 9,1) Prozent. Durch fokussierte Maßnahmen zur Verbesserung des Cashflows konnte die Gruppe insbesondere zum Jahresende erhebliche Liquidität aus dem Abbau von Nettoumlaufvermögen freisetzen. Der Free Cashflow entwickelte sich damit signifikant stabiler als das EBITDA und erreichte 68,0 (74,0) Millionen Euro.



2024 war für TAKKT ein Jahr mit großen internen und externen Herausforderungen. Zusätzlich zum schwachen wirtschaftlichen Marktumfeld in Europa hatte die Gruppe eine Reihe von selbst verursachten Themen zu lösen. Diese resultierten aus der temporären Einstellung der Marke ratioform, aus Problemen während der ERP-Migration bei der Division FoodService (FS) und einer ineffektiven Positionierung der Marke NBF. "Wir haben im zweiten Halbjahr sehr gute Fortschritte bei der Lösung der internen Herausforderungen erzielt und damit die Grundlage für die Verbesserung der Geschäftsentwicklung in den vergangenen Monaten gelegt. Jetzt geht es darum, Kunden wieder zu gewinnen und Vertrauen wieder zu stärken. Wir sehen bereits gute Erfolge, haben aber noch eine Wegstrecke zu gehen," so CEO Andreas Weishaar.



Im Schlussquartal lag das organische Wachstum bei minus 11,5 Prozent und war damit leicht besser als im Vorquartal. Die Division Industrial & Packaging (I&P) setzte die Erholung aus dem dritten Quartal fort, die Office Furniture & Displays (OF&D) Division profitierte vom gezielten Abbau von Aufträgen, deren Auslieferung sich durch eine eingeschränkte Produktverfügbarkeit verzögert hatte und konnte den Umsatzrückgang ebenfalls eindämmen. FS hatte im Vorquartal in großem Umfang Projektaufträge abgearbeitet, die organische Umsatzentwicklung lag dadurch unter der des dritten Quartals, während sich die Entwicklung des Auftragseingangs verbesserte. TAKKT rechnete für das Schlussquartal mit negativen Effekten auf die Rohertragsmarge. Die Marge reduzierte sich auf Gruppenebene auf 36,6 (39,9) Prozent. Der Rückgang ist auf Effekte aus Frachten, der Abarbeitung von Projektaufträgen, der Vorratsbewertung sowie Preisanpassungen zum Abverkauf von Vorräten und zur Verbesserung des Wachstums zurückzuführen. Diese sind zum großen Teil nicht wiederkehrend, werden aber teilweise die Rohertragsmarge auch zu Beginn des aktuellen Jahres noch belasten. Die deutlich niedrigere Rohertragsmarge führte im Schlussquartal zu einem Rückgang der bereinigten EBITDA-Marge auf 4,6 (8,3) Prozent.



Im Gesamtjahr 2024 erreichte der Umsatz 1.052,9 (1.240,0) Millionen Euro bei einer Rohertragsmarge von 39,3 (39,8) Prozent. Bei der Steuerung der Ausgaben hat TAKKT auf eine angemessene Balance zwischen Kostenmanagement und Investitionen ins Geschäftsmodell geachtet. Bereinigt um einmalige Aufwendungen für strukturelle Anpassungen gingen die Kosten für Marketing und Personal sowie die sonstigen Kosten spürbar zurück. Infolge der schwachen Umsatzentwicklung und durch einmalige Aufwendungen in Höhe von 17,1 (1,4) Millionen Euro reduzierte sich das berichtete EBITDA auf 55,7 (111,9) Millionen Euro. Vor dem Hintergrund der negativen Geschäftsentwicklung der US-amerikanischen FoodService-Aktivitäten hat TAKKT bei der Cash Generating Unit Cenbert eine Wertminderung in Höhe von 63 Millionen Euro vorgenommen. Diese hat keinen Einfluss auf den Cashflow, verringert aber das EBIT um den entsprechenden Betrag.



"Wir können mit der Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres nicht zufrieden sein. Trotz des merklich niedrigeren Ergebnisses haben wir aber durch den Abbau von Vorräten und Verbesserungen bei den Zahlungszielen einen Free Cashflow erwirtschaftet, der nur leicht unter dem des Vorjahres liegt. Zusammen mit unserer sehr soliden Bilanzstruktur erlaubt uns dies, unsere verlässliche Dividendenpolitik fortzusetzen und für 2024 die Zahlung einer Basisdividende von 0,60 Euro vorzuschlagen und gleichzeitig in unser Geschäftsmodell und künftiges Wachstum zu investieren," so CFO Lars Bolscho.



Zu Beginn des neuen Jahres setzte sich der positive Trend des zweiten Halbjahrs bei der Entwicklung des Auftragseingangs fort. TAKKT rechnet damit, dass die Rahmenbedingungen 2025 schwierig bleiben werden. Das Risiko einer Eskalation globaler Handelskonflikte führt zudem zu einem hohen Grad an Unsicherheit. "Trotz der unverändert herausfordernden Rahmenbedingungen rechnen wir durch zunehmende positive Einflüsse unserer Maßnahmen zur Umsatzsteigerung für 2025 mit einer schrittweisen Verbesserung der organischen Umsatzentwicklung und positiven Wachstumsraten in den späteren Quartalen. Bei der bereinigten EBITDA-Marge erwarten wir eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr," so Bolscho weiter. TAKKT wird stärker als in den letzten Jahren in Wachstum sowie in die Verbesserung von Systemen und Prozessen investieren. Durch weitere strukturelle Verbesserungen des Cash Conversion Cycle will die Gruppe zusätzliche Liquidität aus dem Abbau von Nettoumlaufvermögen freisetzen, aufgrund des erwarteten Wachstums jedoch in geringerem Umfang als im Vorjahr. Zusammen mit den etwas höheren Investitionen in das Geschäft wird dies in einem Free Cashflow resultieren, der niedriger ausfallen wird als 2024.



Seit einigen Monaten arbeitet der TAKKT-Vorstand unter enger Einbindung des Aufsichtsrats an einem Strategieprozess zur Überarbeitung der langfristigen Aufstellung und Zielsetzung. "Wir wollen den Shareholder Value nachhaltig stärken und haben uns dazu konkret mit drei Fragestellungen beschäftigt. Erstens: Wie organisieren und fokussieren wir unser Portfolio und wie stärken wir unser Kerngeschäft um die Division I&P? Teil davon ist auch die Aufgabe von kleinen und wenig profitablen Aktivitäten. Zu Jahresende haben wir daher die MyDisplays-Aktivitäten in Deutschland veräußert und entschieden, das Projektgeschäft in der Division FS nicht fortzuführen. Zweitens: Wie steigern wir über eine stärker kundenorientierte Ausrichtung unser organisches Wachstum und profitieren von unseren starken Marken und unserem Omnichannel Ansatz? Und drittens: Wie realisieren wir schneller und konsequenter das Potenzial, das sich durch Automatisierung und Harmonisierung, Künstliche Intelligenz sowie Skalierung und Verschlankung der Organisation ergibt, um Rentabilität und Cash Conversion weiter zu verbessern?" so CEO Weishaar. Detaillierte Ergebnisse der strategischen Neuausrichtung und die Zielsetzung für die kommenden Jahre wird TAKKT zusammen mit der Prognose für 2025 am 27. März veröffentlichen und präsentieren.

Earnings Call: 13. Februar 2024 um 14:00 Uhr (MEZ).

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme am Earnings Call vorab unter folgendem Link: Registrierung Earnings Call





Finanzkalender

Veröffentlichung Geschäftsbericht 2024 und Capital Markets Conference TAKKT am 27. März 2025.





Vorläufige IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe 2024

(in Mio. Euro)

Q4/2023 Q4/2024 in % 2023 2024 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 285,5 254,5 -10,8 1.240,0 1.052,9 -15,1 organisches Wachstum -11,5 -15,4 Industrial & Packaging 162,7 148,6 -8,7 672,9 589,5 -12,4 organisches Wachstum -9,4 -13,0 Office Furniture & Displays 61,4 54,4 -11,3 281,6 233,9 -17,0 organisches Wachstum -12,1 -16,9 FoodService 61,5 51,5 -16,2 285,6 229,5 -19,6 organisches Wachstum -16,8 -19,5 Rohertragsmarge (%) 39,9 36,6 39,8 39,3 EBITDA 24,6 5,3 -78,5 111,9 55,7 -50,2 EBITDA-Marge (%) 8,6 2,1 9,0 5,3 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 8,3 4,6 9,1 6,9 EBIT -22,1 -66,2 38,9 -40,5 EBIT-Marge (%) -7,7 -26,0 3,1 -3,8 Ergebnis je Aktie in Euro -0,26 -0,87 0,38 -0,64 Free Cashflow 23,9 31,5 31,8 74,0 68,0 -8,1

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

Benjamin Bühler

Tel. +49 711 3465-8223

E-Mail: investor@takkt.de

