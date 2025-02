EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielt einen Bruttoerlös in Höhe von €85,0 Millionen



13.02.2025 / 07:52 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG GEGEN GELTENDES RECHT VERSTÖSST. HomeToGo platziert erfolgreich 53,1 Mio. neue Aktien im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und erzielteinen Bruttoerlös in Höhe von €85,0 Millionen Luxemburg, 13. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) hat erfolgreich 53.125.000 Aktien der Klasse A (redeemable) der Gesellschaft zu einem Preis von €1,60 pro Aktie der Klasse A platziert. Im Wege einer Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, welches am 12. Februar 2025 angekündigt worden war, wurden Bruttoerlöse von €85,0 Mio. (vor Abzug von Provisionen und Kosten) erzielt. Zur Durchführung der Privatplatzierung wird der Vorstand der HomeToGo SE mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschließen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen des genehmigten Kapitals der Gesellschaft ohne Ausgabe von Bezugsrechten für die Zeichnung solcher Aktien für bestehende Aktionäre der Gesellschaft durchzuführen, und das Grundkapital der HomeToGo SE von €2.441.068,45 um €1.020.000 auf €3.461.068,45 zu erhöhen ("Kapitalerhöhung"). In diesem Zuge werden 53.125.000 neue Aktien der Klasse A (redeemable) ohne Nennwert ("Neue Aktien") ausgegeben, was etwa 41,8% des derzeitigen Grundkapitals der HomeToGo SE entspricht. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird zur teilweisen Finanzierung der bereits angekündigten Akquisition von Interhome verwendet, wobei der restliche Kaufpreis durch ein erstrangig besichertes Darlehen und verfügbare Netto-Barmitteln finanziert werden soll. Der Vollzug der Transaktion wird für die erste Hälfte des Jahres 2025 erwartet, unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen sowie anderer üblicher Bedingungen. Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo SE-Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der Grundlage eines von der HomeToGo SE erstellten Befreiungsdokuments einbezogen werden. Die Handelszulassung der Neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025 erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der neuen Aktien werden zum 18. Februar 2025 erwartet. Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Wichtige Mitteilung

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits platziert. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen ohne eine solche Registrierung weder in den Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt. Für Zwecke des US-Rechts werden die hierin erwähnten Wertpapiere nur Personen angeboten, bei denen vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act handelt, und außerhalb der Vereinigten Staaten nur bestimmten Nicht-US-Anlegern gemäß Regulation S. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die hierin erwähnten Wertpapiere weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger Australiens, Kanadas oder Japans oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden. Das Angebot und der Verkauf der hierin erwähnten Wertpapiere wurde und wird nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas oder Japans registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere geben. Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Ende der Insiderinformation



13.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com