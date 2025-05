EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Ankauf

Update zum Erwerb von Interhome nach heutiger Meldung der Schweizer Wettbewerbskommission bezüglich der Prüfung der Hotelplan Group-Übernahme durch die DERTOUR Group



27.05.2025 / 07:36 CET/CEST

Update zum Erwerb von Interhome nach heutiger Meldung der Schweizer Wettbewerbskommission bezüglich der Prüfung der Hotelplan Group-Übernahme durch die DERTOUR Group Luxemburg, 27. Mai 2025 - Auf Grundlage der heutigen Meldung der Schweizer Wettbewerbskommission (WEKO) bezüglich der geplanten Akquisition der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group erwartet die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) den Abschluss der angekündigten Übernahme von Interhome spätestens innerhalb der nächsten vier Monate. HomeToGo hat einen verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome unterzeichnet und die damit verbundene Kapitalerhöhung im Februar 2025 erfolgreich abgeschlossen. HomeToGo hat bereits alle relevanten behördlichen Genehmigungen im März 2025 erhalten. Die WEKO kündigte heute an, dass sie eine vertiefte Prüfung (Phase II Prüfung) der geplanten Übernahme der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group einleiten wird. Weder HomeToGo noch Interhome sind unmittelbar Gegenstand der Prüfung durch die WEKO. HomeToGo und die DERTOUR Group haben in einer gemeinsamen Transaktion verbindliche Vereinbarungen zur Übernahme verschiedener Gesellschaften der Hotelplan Group geschlossen: HomeToGo hat eine verbindliche Einigung zur Übernahme von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten zur Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, unterzeichnet, während die DERTOUR Group eine verbindliche Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group unterzeichnet hat. Zwar hat HomeToGo bereits alle notwendigen regulatorischen Genehmigungen erhalten, dennoch kann die gemeinsame Transaktion nicht vollzogen werden, bis auch die erforderliche Genehmigung der WEKO für die DERTOUR Group vorliegt. Aus diesem Grund wird erwartet, dass die Prüfung durch die WEKO den Abschluss der Gesamttransaktion, einschließlich der Übernahme von Interhome durch HomeToGo, verzögern wird. Infolgedessen geht HomeToGo davon aus, die Übernahme spätestens in den nächsten vier Monaten abzuschließen. Der Kaufpreis für die Akquisition von Interhome ist durch einen sogenannten "Locked Box"-Mechanismus strukturiert. Das bedeutet, dass die zuvor bekannt gegebene Höhe der Zahlung bei Vollzug der Transaktion selbst im Falle eines verzögerten Abschlusses bereits feststeht. Der erwartete wirtschaftliche Vorteil aus der Entwicklung von Interhome in den kommenden Monaten würde das zu erwerbende Nettovermögen des Unternehmens erhöhen und dürfte sich daher voraussichtlich positiv auf die Liquiditätsposition der HomeToGo Gruppe auswirken. Die Konsolidierung von Interhome durch die HomeToGo Gruppe - mit den entsprechenden sichtbaren Auswirkungen auf die ausgewiesenen Buchungs- und IFRS-Umsatzerlöse sowie das ausgewiesene bereinigte EBITDA und den Free Cash Flow - erfolgt erst ab dem Zeitpunkt des Vollzugs der Transaktion. Sollte eine Verzögerung relevante Auswirkungen auf die Prognose von HomeToGo für das GJ/25 haben, wird das Unternehmen eine Aktualisierung in Übereinstimmung mit anwendbarem Recht bekanntgeben. HomeToGo wird seinerseits zusammen mit Migros und der DERTOUR Group die zu erwartenden Anforderungen der Phase II-Prüfung und deren Auswirkungen auf den genauen Zeitplan analysieren. Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin, Deutschland, mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, ist der weltweit führende Anbieter für Software- und Service-Lösungen für die Ferienhausvermietung. HomeToGo_PRO ist die Lösung für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. HomeToGo wurde in Berlin gegründet und ist in Europa groß geworden. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ HomeToGo - Millionen Möglichkeiten. Ein Zuhause.

Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



