13.02.2025 / 08:30 CET/CEST

Visa wird bevorzugter Partner der Commerzbank

Kundinnen und Kunden der Commerzbank erhalten künftig vorrangig Visa-Karten

Privat-, Unternehmer- und Firmenkunden der Commerzbank profitieren von künftigen Innovationen beim Bezahlen

Die Commerzbank und Visa haben eine strategische Partnerschaft im Kartengeschäft vereinbart. Damit erweitern die Unternehmen ihre bestehende erfolgreiche Kooperation beim Bezahlen. Kundinnen und Kunden der Commerzbank erhalten künftig bevorzugt Debit- und Kreditkarten des globalen Technologieunternehmens Visa. Die langjährige Vereinbarung unterstützt die strategische Ausrichtung der Commerzbank im Zahlungsverkehr und sichert der Bank Zugang zu künftigen Innovationen beim Bezahlen. Im Zuge der Partnerschaft ist in einem ersten Schritt vorgesehen, Girocards der Commerzbank um eine Visa-Debit-Funktion zu ergänzen. Dadurch wird das Einkaufen im Ausland und im Internet für Kundinnen und Kunden der Bank noch einfacher.

"Wir freuen uns sehr über die Ausweitung unserer Partnerschaft mit Visa. Gemeinsam werden wir unser Zahlungsverkehrsangebot als wichtigen Teil unseres Wachstumskurses weiter ausbauen", sagte Thomas Schaufler, Privat- und Unternehmerkundenvorstand der Commerzbank. "Unsere Kundinnen und Kunden können sich auf ein starkes Angebot mit weltweiter Akzeptanz, sicherem Bezahlen im Internet und einfacher Einbindung in mobile Wallets freuen."

"Wir heben unsere Zusammenarbeit mit der Commerzbank durch diese zukunftsweisende strategische Partnerschaft auf eine neue Stufe. Gemeinsam wollen wir den Zahlungsverkehr von morgen gestalten", sagte Albrecht Kiel, Zentraleuropa-Chef bei Visa. "Dazu bringen wir unser globales Netzwerk, unsere Innovationskraft und unsere Expertise bei Cybersicherheit ein. Die Commerzbank ist mit zwei starken Marken im Privatkundengeschäft und ihrer führenden Position im deutschen Mittelstand ein herausragender Partner in einem für Visa wichtigen Markt."

Im Privatkundengeschäft werden die Kundinnen und Kunden der Commerzbank voraussichtlich ab 2026 mit neuen Visa- Debit- und -Kreditkarten ausgestattet. Durch die Kombination der Marken von Commerzbank und Visa soll die Vermarktung der Konto- und Kartenangebote für Privatkundinnen- und-kunden ausgebaut werden. Auch bei der Sicherheit im Zahlungsverkehr haben die Partner eine enge Zusammenarbeit vereinbart. Sukzessive sollen zudem maßgeschneiderte Produkte für Unternehmer- und Firmenkunden angeboten werden.

Im Zuge der Partnerschaft wird auch das Visa-Angebot bei comdirect gestärkt. Visa ist bereits seit 2020 bevorzugter Partner der Commerzbank-Marke comdirect.

Pressekontakt Commerzbank

Erik Nebel +49 69 935 345 712

Pressekontakt Visa

Dennis Bartel +49 69 920 112 70

Über die Commerzbank

Mit ihren beiden Geschäftssegmenten - Firmenkunden sowie Privat- und Unternehmerkunden - bietet die Commerzbank als Universalbank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Sie ist die führende Bank für den deutschen Mittelstand und starke Partnerin von rund 24.000 Firmenkundenverbünden. Rund 30 % der Finanzierung des deutschen Außenhandels werden von der Commerzbank abgewickelt. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Ländern ist die Commerzbank überall dort vertreten, wo ihre Mittelstandskunden, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden sie benötigen. Zudem begleitet die Commerzbank internationale Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland, Österreich oder der Schweiz sowie Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Mit einem angelegten Vermögen von mehr als 400 Mrd. Euro ist die Commerzbank zugleich eine der führenden Banken für Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Unter der Marke Commerzbank bietet sie mit ihrem Omnikanalansatz ein umfangreiches Leistungs- und Serviceangebot: online und mobil, telefonisch und per Video im Beratungscenter sowie persönlich in ihren rund 400 Filialen. Unter der Marke comdirect bietet sie als digitale Hauptbank rund um die Uhr alle Kernleistungen und als Leistungsbroker Lösungen für das Sparen, Anlegen und Handeln mit Wertpapieren. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei.

Über Visa

Visa ist ein weltweit führendes Netzwerk für digitales Bezahlen, das Transaktionen zwischen Verbraucher:innen, Händlern, Finanzinstituten und Regierungen in mehr als 200 Ländern und Regionen ermöglicht. Unser innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetzwerk verbindet Einzelpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften und erleichtert es ihnen, erfolgreich zu wachsen. Wir gestalten die Zukunft des Zahlungsverkehrs in der Überzeugung, dass eine Wirtschaft, die alle Menschen miteinbezieht, auch alle voranbringt.

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine Tatsachen der Vergangenheit beschreiben. Solche Aussagen in dieser Mitteilung betreffen unter anderem die erwartete zukünftige Geschäftsentwicklung der Commerzbank, erwartete Effizienzgewinne und Synergien, erwartete Wachstumsperspektiven und sonstige Chancen für eine Wertsteigerung der Commerzbank sowie die erwarteten zukünftigen finanziellen Ergebnisse, Restrukturierungsaufwendungen und sonstige Finanzentwicklungen und -angaben. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Vorstands. Sie sind von einer Reihe von Annahmen abhängig und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die durch diese in die Zukunft gerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Solche Faktoren sind unter anderem die Verfassung der Finanzmärkte in Deutschland, Europa, den USA und in anderen Regionen, in denen die Commerzbank einen erheblichen Teil ihrer Erträge erzielt und einen erheblichen Teil ihrer Vermögenswerte hält, die Preisentwicklung von Vermögenswerten und Entwicklung von Marktvolatilitäten, insbesondere aufgrund der andauernden europäischen Schuldenkrise, der mögliche Ausfall von Kreditnehmern oder Kontrahenten von Handelsgeschäften, die Umsetzung ihrer strategischen Initiativen zur Verbesserung des Geschäftsmodells, die Verlässlichkeit ihrer Grundsätze, Verfahren und Methoden zum Risikomanagement, Risiken aufgrund regulatorischer Änderungen sowie andere Risiken. In die Zukunft gerichtete Aussagen gelten deshalb nur an dem Tag, an dem sie gemacht werden. Die Commerzbank ist nicht verpflichtet, die in dieser Mitteilung enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Mitteilung eintreten.

