Gerade erst hatte die Aktie von TotalEnergies durch den Sprung auf ein neues Jahreshoch ein frisches Kaufsignal generiert, da kommt nun auch schon wieder Gegenwind vom Ölmarkt auf. Denn die Ölpreise sind am Mittwoch gesunken. Damit ist die Erholung von Brent, WTI & Co in den vergangenen Handelstagen vorerst wieder gestoppt.Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 75,77 US-Dollar. Das sind 1,26 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte ...

