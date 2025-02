Zürich - Der Euro hat in der Nacht sowohl gegenüber dem US-Dollar als auch zum Schweizer Franken etwas zugelegt. Grund dafür ist laut Händlern die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Ukrainekriegs. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 1,0437 Dollar nach 1,0390 noch am Vorabend. Auch das Währungspaar Euro-Franken wird höher zu 0,9511 nach 0,9490 gehandelt. Derweil geht der Greenback tiefer zu 0,9113 nach 0,9134 Franken am Vorabend ...

