Siemens hat am Donnerstag trotz anhaltender Probleme in der Fabrikautomation einen besser als erwarteten Gewinn für das vergangene Quartal bekannt gegeben. Der DAX-Konzern legt vorbörslich zu.Der deutsche Industriekonzern meldete einen 8-prozentigen Rückgang des Industriegewinns auf 2,52 Milliarden Euro, übertraf damit jedoch die Analystenprognose von 2,44 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Fabrikautomation, das Industriesoftware und Steuerungssysteme herstellt, verzeichnete einen deutlichen Rückgang. Der Umsatz sank in fast allen Regionen mit Ausnahme Amerikas. Dennoch konnte Siemens seinen Gesamtumsatz um 3 Prozent auf 18,35 Milliarden Euro steigern und übertraf damit die Erwartungen von …