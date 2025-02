Nachdem die Tesla-Aktie im Februar zwischenzeitlich um rund 19% eingebrochen war, kam es gestern zu einem Erholungsversuch. Rückblick: Die Tesla-Aktie war nach den US-Wahlen in eine kräftige Rally übergegangen und am 18. Dezember auf das neue Rekordhoch bei 488,54 USD gestiegen. In der anschließenden Korrektur konnten sich die Notierungen ...

