Das könnte es mit den Zinssenkungen der Fed schon gewesen sein: Die Inflation in den USA zog im Januar wieder spürbar an. Trumps Zölle könnten den Trend verstärken. Das US-Arbeitsministerium teilte am Mittwoch mit, dass die Preise im vergangenen Monat saisonbereinigt um 0,5 % gestiegen seien: Der größte monatliche Anstieg seit August 2023 und deutlich über den Erwartungen der Ökonomen, die im Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...