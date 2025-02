München / Berlin (ots) -Im Rahmen der 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) bietet die BMW Foundation Herbert Quandt mit dem Energy Security Hub eine globale Plattform, um unter dem Motto "Securing Energy. Advancing Society" das Thema Energiesicherheit voranzutreiben. Als offizieller Partner der MSC bietet die unabhängige Netzwerkstiftung mit ihrem BMW Foundation Herbert Quandt Pavilion im Herzen Münchens eine einzigartige Bühne, um führende Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zusammenzubringen.Durch inspirierende Keynotes sowie Panels und Roundtables in unkonventionellen Konstellationen sollen neue Perspektiven und praxisorientierte Lösungen erarbeitet werden, die den enormen Herausforderungen der Energiewende gerecht werden. Die komplexen geopolitischen und wirtschaftlichen Dynamiken schlagen sich in einem schleppenden Fortschritt bei der Energiewende nieder. Dabei ist die Frage der globalen Energiesicherheit untrennbar verbunden mit gesellschaftlichem Fortschritt, demokratischen Werten, wirtschaftlichem Wohlstand - und vor allem der Wettbewerbsfähigkeit Europas."Mit dem Energy Security Hub wollen wir lösungsorientierte Dialoge fördern und die Zusammenarbeit zwischen Entscheidungsträgern und Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesellschaft für unsere Energiesicherheit stärken", sagt Dr. Heba Aguib, Vorstandsmitglied der BMW Foundation Herbert Quandt. "Nur durch Kollaboration können wir die Wettbewerbsfähigkeit Europas sichern und dadurch die Dekarbonisierung vorantreiben.""Es geht nicht nur um die Energiesicherheit der Zukunft. Es geht auch darum, die Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft gegenüber geopolitischen und wirtschaftlichen Schocks zu stärken. Wir brauchen eine aufgeschlossene Gesellschaft, in der gemeinsam an einer Zukunft zum Wohle aller gearbeitet wird", ergänzt Heike Schneeweis, ebenfalls Vorstandsmitglied der BMW Foundation Herbert Quandt.Eine Plattform für Energiesicherheit, wirtschaftlichen Fortschritt und globale ZusammenarbeitDer Energy Security Hub fokussiert sich auf drei zentrale Themenschwerpunkte, die von hochkarätigen Speakern wie Dr. Fatih Birol, Joe Kaeser, Jennifer Morgan, Ivan Krastev, Hina Rabbani Khar, und Amy Pope, kritisch diskutiert werden. Mit ihren unterschiedlichen Perspektiven tragen sie entscheidend dazu bei, innovative Ansätze und neue Impulse für die drängendsten Energie- und Wirtschaftsthemen unserer Zeit zu entwickeln:- Neue Technologien für Energie und DekarbonisierungWelche Technologien können die globale Energiewende beschleunigen? In spannenden Diskussionsrunden werden nachhaltige Energiesysteme zur Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung sowie die industrielle Dekarbonisierung beleuchtet. Ziel ist es, Innovationsprozesse zu vereinfachen, die Implementierung zu beschleunigen und effiziente Lösungen voranzutreiben.- Wirtschaftlicher Wohlstand und europäische PolitikWie können Energiebedarf, wirtschaftliches Wachstum und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? In Panels und Talks setzen sich die Speaker mit der Rolle Deutschlands und Europas als Vorreiter der Energiewende auseinander und diskutieren, wie neue politische Anreize die nötigen Investitionen mobilisieren und nachhaltige Wirtschaftsmodelle schaffen können.- Neue Kooperationen und globale PartnerschaftenWie können strategische Allianzen und internationale Kollaborationen dazu beitragen, Ressourcen zu sichern und nachhaltige Technologien voranzutreiben? Die Diskussionen widmen sich der Bedeutung globaler Partnerschaften, um Resilienz und Innovation zu stärken.Programm-Highlights: Impulse für eine zukunftsfähige GesellschaftDer Energy Security Hub @BMW Foundation Herbert Quandt Pavilion hebt sich bewusst von klassischen Konferenzformaten ab. Statt geschlossener Gesprächsrunden hinter verschlossenen Türen bietet der Pavilion, nur zwei Gehminuten vom MSC-Konferenzhotel Bayerischer Hof, Raum für offene Diskussionen zwischen Akteur:innen mit konträren Perspektiven aus unterschiedlichen Regionen der Welt. Ziel ist es, gemeinsam innovative Lösungen voranzutreiben und Brücken zwischen Interessengruppen zu bauen, die sonst nur selten in den gemeinsamen Dialog treten. Zu den Highlights des dreitägigen Programms, das vom 13. bis zum 15. Februar nach Registrierung auch via Livestream [LINK (https://bit.ly/MSC25LIVE)] im Internet verfolgt werden kann, zählen unter anderem folgende hochrangig besetzte Panels und Diskussionsrunden:Straight Road, Steep Slope? Shaping the Future of Industrial Strategies- Dr. Fatih Birol, Executive Director, International Energy Agency (IEA)- Joe Kaeser, Chairman of the Supervisory Board, Siemens Energy AG; Chairman of the Advisory Council, Munich Security ConferenceFunding Europe's Economic Security: A Global Investor's Perspective- Anna Rosenberg, Head of Geopolitics, Amundi Investment Institute- John Studzinski, Vice Chairman & Managing Director, PIMCOSafeguarding Democracy through Energy Security: Bridging Divides and Restoring Public Trust- Ivan Krastev, Chairman, Centre for Liberal Strategies, Bulgaria; Permanent Fellow, Institute for Human Sciences (IWM)- Amy Pope, Director General, International Organization for Migration (IOM)Detaillierte Informationen zum Programm und den Speakern sowie News rund um den Energy Security Hub sind auf der Eventpage (https://bmw-foundation.org/events/msc25) verfügbar.####Die BMW Foundation Herbert Quandt vereint die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam zukunftsorientierte Ansätze und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Die BMW Foundation Herbert Quandt vereint die klügsten Köpfe aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft, um gemeinsam zukunftsorientierte Ansätze und Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Zusammen arbeiten wir über Grenzen, Kulturen und Systeme hinweg an innovativen Wegen, um eine verantwortungsbewusste und innovative Wirtschaft zu stärken und gleichzeitig eine offene und zukunftsfähige Gesellschaft zu fördern.