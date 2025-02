Das Pfund Sterling (GBP) dürfte in einer Spanne zwischen 1,2390 und 1,2490 gehandelt werden. Langfristig wird das GBP vorerst wahrscheinlich in einer Spanne von 1,2310/1,2550 handeln, so die Devisenanalysten der UOB Group, Quek Ser Leang und Peter Chia.Keine Zunahme des Abwärts- oder Aufwärtsmomentums24-Stunden-Ansicht: "Wir haben gestern darauf hingewiesen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...