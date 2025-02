Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien und auf drei Geschäftsbereiche spezialisiert: Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital.

Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen. Die Gruppe investiert fast €4 Milliarden pro Jahr in Forschung Entwicklung, besonders in zentralen Bereichen wie KI, Cybersecurity, Quantentechnologie, Cloud-Technologie und 6G.



Thales hat fast 81.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2023 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 18,4 Mrd. Euro.