Im vergangenen Jahr konnte der Zahlungsdienstleister ein Rekordergebnis verbuchen und so will er auch im nächsten Jahr weiter performen. Der Umsatz zog 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 23 % auf knapp 2 Mrd. Euro an, bei dem um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verzeichnete das Unternehmen im vergangenen Jahr einen Anstieg um 34 % auf 992 Mio. Euro. Die Marge lag damit im vergangenen Jahr bei 50 %(Vorjahr 46 %). ADYEN schnitt damit besser ab, als Experten erwartet hatten und das führt heute zu wahren Kursexplosionen im zweistelligen Bereich.