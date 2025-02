Analysten sind optimistisch: Ein guter Zeitpunkt sich eine erste Position aufzubauen

Anzeige / Werbung

Mit einem starken Team und einer klaren Vision ist Osisko Development bereit, in der Goldbergbauindustrie eine führende Rolle zu übernehmen.

Liebe Leserinnen und Leser,

Osisko Development hat sich als ein bedeutender Akteur im Goldbergbau etabliert. Mit einer starken finanziellen Basis und einem klaren Fokus auf nachhaltige Praktiken hat das Unternehmen die Voraussetzungen geschaffen, um in der wettbewerbsintensiven Bergbauindustrie erfolgreich zu sein. Die Kernkompetenzen von Osisko Development liegen in der Entwicklung und dem Betrieb von Goldprojekten, die sowohl umweltfreundlich als auch wirtschaftlich rentabel sind.

In diesem Update werfen wir einen detaillierten Blick auf Osisko Development und ihre aufregenden Fortschritte beim Cariboo Gold Projekt. Sean Roosen, der CEO, teilt im nachfolgenden Interview mit Jochen Staiger Einblicke in die finanziellen Stärken des Unternehmens, die Baufortschritte und die bevorstehende aktualisierte Machbarkeitsstudie, die für die Zukunft des Projekts von entscheidender Bedeutung ist.

Wie Sie erfahren haben konzentriert sich das Unternehmen insbesondere auf das Cariboo Gold Projekt in Kanada, das als das Herzstück seiner Aktivitäten gilt. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und einem klaren strategischen Plan ist Osisko Development gut positioniert, um in den kommenden Jahren signifikante Fortschritte zu erzielen.

Aktueller Stand des Cariboo Gold Projekts

Mit über zwei Millionen Unzen an Reserven und zusätzlichen Ressourcen von 3,3 Millionen Unzen ist es eines der vielversprechendsten Goldprojekte in Kanada. Derzeit befindet sich das Projekt in der Bauphase, und die Fortschritte sind vielversprechend.

Aktuell ist das Unternehmen bereits 1.200 Meter in die Untergrundentwicklung eingetaucht. Die Arbeiten verlaufen planmäßig, und das Team ist optimistisch, dass die ersten Produktionsphasen in den kommenden Jahren starten können. Die Genehmigungen sind bereits erteilt, was das Unternehmen in eine hervorragende Position versetzt, um die Bauarbeiten ohne Verzögerungen fortzusetzen.

Quelle Osisko Development

Die Genehmigungen für das Cariboo Gold Projekt sind ein entscheidender Faktor für den Fortschritt. Osisko Development hat sowohl die Umweltgenehmigungen als auch die großen Betriebsgenehmigungen für eine 5.000 Tonnen pro Tag-Anlage erhalten. Dies zeigt das Engagement des Unternehmens für nachhaltige Praktiken und die Einhaltung strenger Umweltauflagen.

Die nächsten Schritte beinhalten die Sicherstellung zusätzlicher Genehmigungen, die für die Erweiterung der Produktionskapazitäten erforderlich sind. Osisko Development ist bestrebt, alle erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig zu erhalten, um sicherzustellen, dass der Zeitplan für den Bau und die Inbetriebnahme eingehalten wird.

Skalierbarkeit des Projekts

Ein herausragendes Merkmal des Cariboo Gold Projekts ist seine Skalierbarkeit. Mit einer Strike-Länge von 4,4 bis 4,6 Kilometern in einem noch nicht vollständig erkundeten Bereich hat das Projekt das Potenzial, die Produktionskapazität erheblich zu steigern. Die bisherigen Bohrungen haben vielversprechende Ergebnisse geliefert, die auf eine signifikante Erweiterung der Ressourcen hinweisen.

Osisko Development plant, die bestehenden Ressourcen durch gezielte Bohrprogramme weiter zu erweitern. Diese Programme sind darauf ausgelegt, die Mineralisierung in den noch unerforschten Gebieten zu untersuchen und zusätzliche Reserven zu identifizieren. Die Möglichkeit, die Produktion auf 200.000 Unzen pro Jahr zu steigern, ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie des Unternehmens.

Optimierung der Machbarkeitsstudie

Die Anfang 2023 veröffentlichte Machbarkeitsstudie zum Cariboo-Goldprojekt sieht einen robusten und skalierbaren Untertagebetrieb vor, der über eine Lebensdauer von 12 Jahren voraussichtlich etwa 1,87 Millionen Unzen Gold produzieren soll, mit einem NPV5 % nach Steuern von 502 Millionen kanadischen Dollar und einem internen Zinsfuß von 20,7 % bei einem Goldpreis von 1.700 US-Dollar pro Unze.

Die Optimierung dieser Machbarkeitsstudie ist ein entscheidender Schritt für Osisko Development. Die ursprüngliche Machbarkeitsstudie wurde 2023 durchgeführt, und seitdem hat das Unternehmen bedeutende Fortschritte in der metallurgischen Forschung erzielt. Diese neuen Erkenntnisse führen zu vielversprechenden Änderungen im metallurgischen Prozess, insbesondere in der Goldgewinnung.

Ein zentraler Fokus liegt auf der Verbesserung der Rückgewinnungsrate im Schwerkraftkreislauf, der als die kostengünstigste und effizienteste Methode zur Goldgewinnung gilt. Durch die Optimierung der Prozesse kann Osisko Development die Transportkosten senken und die Effizienz steigern. Diese Verbesserungen sind nicht nur für die Rentabilität entscheidend, sondern auch für die Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts.

Quelle Unternehmenspräsentation

Die metallurgischen Fortschritte von Osisko Development sind bemerkenswert. Die neuen Tests zeigen eine signifikante Erhöhung der Rückgewinnung in den Schwerkraft- und Flotationsprozessen. Der ursprüngliche Schätzwert für die Rückgewinnung in einem Schwermetallkonzentrat lag bei 28 Gramm pro Tonne. Die aktuellen Schätzungen deuten darauf hin, dass diese Zahl deutlich höher sein könnte.

Diese Verbesserungen ermöglichen es dem Unternehmen, ein hochwertiges Konzentrate anzubieten, das für Abnehmer von Interesse ist. Die Möglichkeit, diese Konzentrate an Unternehmen zu verkaufen, die hochschwefelhaltige Goldkonzentrate suchen, ist ein weiterer Vorteil. Dies trägt zur Senkung der Kapitalkosten bei, da das Konzentrate offtake eine wichtige Finanzierungsquelle darstellt.

Gute Infrastruktur mit Stromversorgung und Nachhaltigkeit

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Cariboo Gold Projekts ist die nachhaltige Stromversorgung. Osisko Development hat einen Stromvertrag mit British Columbia abgeschlossen, der die Nutzung von Wasserkraft zu einem wettbewerbsfähigen Preis ermöglicht. Diese umweltfreundliche Energiequelle wird voraussichtlich 75 bis 85 Prozent des gesamten Betriebs decken.

Die Verwendung von grüner Energie reduziert nicht nur die Umweltbelastung, sondern senkt auch die Betriebskosten erheblich. Mit einem Strompreis von nur 6,6 CAD pro Kilowattstunde, was weniger als 5 US-Cent entspricht, positioniert sich das Unternehmen als umweltfreundlicher Akteur in der Bergbauindustrie.

Quelle Osisko Development

Osisko Development verfolgt ehrgeizige Produktionsziele

Das Unternehmen plant, die Produktion in einem Schritt auf 5.000 Tonnen pro Tag zu steigern, was eine Jahresproduktion von rund 200.000 Unzen Gold ermöglichen würde. Die ersten kommerziellen Produktionsphasen sollen 2027 beginnen, wobei die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen sein werden.

Diese Strategie zielt darauf ab, die Effizienz zu maximieren und die Produktionskosten zu optimieren. Durch die Konzentration auf eine größere Produktionskapazität anstelle eines schrittweisen Ansatzes kann das Unternehmen schneller auf den Markt reagieren und von den steigenden Goldpreisen profitieren.

Die Projektfinanzierung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Cariboo Gold Projekts. Osisko Development hat in den letzten anderthalb Jahren intensiv an den Finanzierungsstrategien gearbeitet. Die aktualisierten Machbarkeitsstudien werden die endgültigen Kapitalkosten für die Mühlenanlagen und die Untergrundentwicklung umfassen.

Das Unternehmen hat bereits eine erhebliche Menge an Ausrüstung beschafft und plant, diese in die Bauarbeiten zu integrieren. Die Bereitstellung einer soliden Finanzierungsbasis wird es Osisko Development ermöglichen, effizient in die nächste Phase des Projekts überzugehen.

Osisko Development befindet sich derzeit in der Endphase der Finanzierungsverhandlungen. Die aktualisierten Machbarkeitszahlen, die in den kommenden Monaten erwartet werden, sind entscheidend für die endgültige Finanzierung des Projekts. Diese Zahlen werden auch die Grundlage für die Gespräche mit potenziellen Investoren bilden.

Das Unternehmen verfolgt einen proaktiven Ansatz, um sicherzustellen, dass alle finanziellen Mittel rechtzeitig bereitgestellt werden, um den Bau und die Inbetriebnahme des Projekts im Zeitplan zu halten.

Zusätzlich zu den bestehenden finanziellen Ressourcen hat das Unternehmen auch Möglichkeiten zur Projektfinanzierung durch Konzentrate offtake erkundet. Diese Strategien sollen helfen, die Kapitalanforderungen zu decken und das Projekt erfolgreich voranzutreiben. Osisko Development bleibt optimistisch, dass die aktualisierten Machbarkeitszahlen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Die Abfallbehandlung ist ein zentraler Aspekt der nachhaltigen Entwicklung im Bergbau. Osisko Development hat sich verpflichtet, innovative Lösungen zur Abfallminimierung zu implementieren. Ein bedeutender Fortschritt ist der Einsatz von TOMRA-Systemen zur Sortierung von Erzen.

Diese Technologie ermöglicht es, bis zu 40 Prozent des abgebauten Materials als Abfall zu entfernen, ohne es zuvor mahlen zu müssen. Dadurch werden sowohl die Betriebskosten gesenkt als auch die Umweltbelastungen minimiert.

Entwicklung der anderen Projekte: Trixie und San Antonio

Neben dem Cariboo Gold Projekt hat Osisko Development auch Fortschritte bei seinen anderen Projekten, Trixie und San Antonio, erzielt. Die Trixie-Lagerstätte im Tintic-Projekt Trixi hat bedeutende Fortschritte in der Untergrundentwicklung gemacht und das Unternehmen hat die Genehmigungen für den Untertagebau sowie die Errichtung einer Leach Pad erhalten.

Quelle Osisko Development

Das Trixie Projekt hat ein erhebliches Potenzial zur Erschließung von Kupfer-Gold-Porphyr-Vorkommen. Mit einem kleinen Bohrbudget von fünf Millionen Dollar ist das Unternehmen optimistisch, dass es signifikante Fortschritte in der Exploration erzielen kann. Die ersten Produktionsziele sind für dieses Jahr geplant.

Die Ressource des Trixie Projekts beträgt insgesamt etwa 250.000 Unzen Gold, mit einem aktuellen Plan, der etwa 150.000 Unzen umfasst. Dies könnte zu einer jährlichen Produktion von 30.000 bis 50.000 Unzen führen.

San Antonio: hervorragende Zukunftsperspektiven

Das San Antonio Projekt bleibt ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Portfolios von Osisko Development. Das Unternehmen hat eine 15.000 Tonnen pro Tag-Anlage erworben und plant, die Genehmigungen für den offenen Abbau zu beantragen. Mit einem geschätzten Potenzial von 300.000 bis 500.000 Unzen an Oxiden ist San Antonio eine attraktive Option für zukünftige Entwicklungen.

Quelle Osisko Development

Osisko Development bleibt optimistisch hinsichtlich der zukünftigen Genehmigungsprozesse in Mexiko, insbesondere angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen. Das Unternehmen beobachtet die Situation genau und ist bereit, seine Strategie anzupassen, um die besten Chancen zu nutzen.

Ein guter Zeitpunkt sich eine erste Position aufzubauen

Die Marktanalyse von Osisko Development zeigt ein vielversprechendes Bild für die kommenden Jahre. Mit den steigenden Goldpreisen und der soliden finanziellen Basis des Unternehmens ist das Potenzial für eine positive Aktienbewertung gegeben. Analysten sind optimistisch, dass die Aktie von Osisko Development in den nächsten Jahren erheblich steigen könnte.

Die Kombination aus bedeutenden Goldreserven, fortschrittlicher Technologie und einem klaren Entwicklungsplan positioniert das Unternehmen als einen der führenden Akteure im Goldbergbau.

Investoren sollten daher die Entwicklungen genau beobachten, da die bevorstehenden Produktionsstarts und die Projektfinanzierung wesentliche Faktoren für die zukünftige Bewertung sein werden.

Osisko Development ist auf dem besten Weg, sich als führender Goldentwickler in Kanada zu etablieren. Mit dem Cariboo Gold Projekt, das in die Bauphase eingetreten ist, und den vielversprechenden Fortschritten in den Projekten Trixie und San Antonio, sieht die Zukunft des Unternehmens vielversprechend aus.

Mit einem starken Team und einer klaren Vision ist Osisko Development bereit, in der Goldbergbauindustrie eine führende Rolle zu übernehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.osiskodev.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

