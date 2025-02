Beitrag zu OLG Brandenburg, Urteil vom 04. 06. 2024 - 6 U 40/24Das Oberlandesgericht (OLG) Brandenburg sowie auch das OLG Frankfurt am Main haben sich in den vergangenen Monaten mit der Frage befasst, unter welchen Voraussetzungen Anlagenbetreiber ihren Anspruch auf Netzanschluss per Eilverfahren durchsetzen können. Die zwei Gerichtsentscheidungen geben Kriterien an die Hand, um den Anschluss von Anlagen vorantreiben zu können. Verzögerungen beim Netzanschluss - 2025 eines der bestimmenden Themen Die Stromnetze müssen den eingespeisten Strom aus der Vielzahl von neu installierten Anlagen aufnehmen. ...

