Die Rheinmetall-Aktie ist heute zum Handelsstart deutlich in den Keller gerutscht - zeitweise bis an die Kursmarke von 674,10 Euro. Mittlerweile hat sich das Papier des Rüstungs-Herstellers wieder erholt und notiert wieder über 710,00 Euro. Während die Aussicht auf Frieden in der Ukraine nach der Annäherung zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin...

Den vollständigen Artikel lesen ...