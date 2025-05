Nachdem die Rheinmetall-Aktie wegen Friedenshoffnungen zu Anfang der Woche massiv abgestraft wurde, kann das Papier am Donnerstag wegen neuer Konflikte im Ukraine-Krieg zulegen. Doch was sollten Anleger jetzt tun? Putin kommt nicht zu Friedensgesprächen Zu Beginn der Woche sah es nach Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland aus, wodurch Rüstungsaktien deutlich unter Druck gerieten. Am Donnerstag gewannen die Papiere von Rheinmetall dann ...

