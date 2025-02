NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Unilever nach Zahlen des Konsumgüterkonzerns auf "Underperform" mit einem Kursziel von 4100 Pence belassen. Angesichts der Bewertung sei eine im Branchenvergleich unterdurchschnittliche Kursreaktion auf den Quartalsbericht und den Ausblick zu erwarten, schrieb Analyst David Hayes am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Hoffnung auf einen optimistischeren Margenausblick angesichts überraschend hoher Kosteneinsparungen habe sich nicht erfüllt./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2025 / 03:17 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2025 / 03:17 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: GB00B10RZP78