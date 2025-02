München - In München ist am Donnerstag ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Personen seien dabei verletzt worden, teilte die Polizei mit.Der Fahrzeugführer konnte demnach vor Ort gesichert werden, von ihm geht den Behörden zufolge derzeit keine weitere Gefahr aus. Die Hintergründe, insbesondere ob es sich um einen Unfall oder eine Attacke handelte, waren zunächst unklar. Medienberichten zufolge soll zu dem Zeitpunkt vor Ort eine Verdi-Kundgebung stattgefunden haben.Der Vorfall ereignete sich im zentralen Stadtbezirk Maxvorstadt im Bereich der Dachauer Straße und Seidlstraße. Die Polizei war nach eigenen Angaben mit starken Kräften vor Ort, zur Anzahl der Verletzten machte sie keine Angaben.