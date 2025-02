Die meistgehandelten Produkte: Leichter Verlust bei der Deutsche Telekom-Aktie!

Am heutigen Handelstag steigt der DAX® über die Marke von 22.400 Punkten. Starke Vorgaben aus Japan und Hongkong, sowie die Hoffnung auf ein bald mögliches Ende des Ukrainekrieges sorgten für weitere Euphorie bei den Anlegern und ließen den deutschen Leitindex um rund 1,2 Prozent nach oben steigen. Seit Jahresbeginn ist dieser nun schon rund 12 Prozent im Plus. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Optionsscheine, wie auch Long Faktor-Optionsscheine auf Deutsche Telekom.

Die Aktie des Telekommunikationsanbieters glänzt in letzter Zeit. In den letzten 6 Monaten kletterte das Papier um unglaubliche 35 Prozent nach oben und gehört damit zu den Top-Performern im DAX®. Die US-Tochter T-Mobile US konnte mit starken Zahlen glänzen, und auch Deutsche Telekom wird in weniger als 2 Wochen seine Zahlen zum 4. Quartal bekannt geben. Dennoch notiert das Papier heute im Xetra-Handel 2 Prozent im Minus. Weiter sind Open-End-Turbos Bull auf Rheinmetall wieder stark gefragt. Auch die Aktien des deutschen Rüstungskonzern mussten einen kleinen Einbruch hinnehmen. Für das Papier ging es rund 5 Prozent nach unten, wobei die Marke von 690 EUR durchbrochen wurde. Auslöser waren die Berichte über Friedensverhandlungen im Ukrainekrieg. Doch die Geschäftsaussichten für Rheinmetall sollten auch in einem Friedensszenario stabil bleiben. Die Aktie kletterte heute wieder um knapp 1,4 Prozent nach oben. Zuletzt stehen Call Optionsscheine auf Nestle im Blickpunkt der Anleger. Der Aktienkurs steht heute Vormittag schon 6 Prozent höher bei 83,50 EUR. Das Unternehmen hat vergangenes Jahr das schwächste organische Umsatzwachstum seit mehr als zwei Jahrzehnten verzeichnet. Dennoch will der Konzern die Dividenden erhöhen. Auch ein umfangreiches Kosteneinsparungsprogramm in Höhe von 2,5 Milliarden CHF wurde angekündigt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG0WVV 5,79 22326,50 Punkte 22890,61 Punkte 16,39 Open End DAX® Bull UG2660 1,15 22332,00 Punkte 22250,00 Punkte 193,24 Open End DAX® Bull UG260V 6,00 22332,00 Punkte 21753,58 Punkte 37,44 Open End DAX® Bear UG0ZSD 5,11 22326,50 Punkte 22815,28 Punkte 17,77 Open End Rheinmetall AG Bull UG09RU 24,14 728,10 EUR 487,23 EUR 2,77 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2025; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom AG Call UG2M3L 0,49 33,355 EUR 36,50 EUR 15,24 18.06.2025 Mastercard Inc. Call HD4QSC 9,62 564455 USD 520,00 USD 4,23 17.06.2026 Nestle S.A. Call HD7TP5 0,41 83,10 CHF 85,00 CHF 10,10 17.12.2025 Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call UG1R3H 0,95 118,30 USD 115,00 USD 6,88 19.03.2025 Alibaba Group Holding Ltd. (ADRs) Call HD1TG3 2,93 118,30 USD 99,14 USD 2,93 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2025; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD1KCR 4,71 22323,16 Punkte 21265,47 Punkte 25 Open End DAX® Short HC5TMK 0,73 22373,00 Punkte 25839,43 Punkte -6 Open End DAX® Long HC07KY 17,19 22323,16 Punkte 21043,98 Punkte 20 Open End DAX® Long HC3TKM 25,87 22323,16 Punkte 19936,50 Punkte 10 Open End Deutsche Telekom AG Long HC5RL8 36,00 33,415 EUR 30,71 EUR 10 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.02.2025; 10:35 Uhr;

