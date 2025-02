Luxemburg (ots/PRNewswire) -- Die Ferrero-Gruppe setzt ihren Wachstumskurs mit einem Umsatzanstieg von 8,9 % auf 18,4 Milliarden Euro fort.- Fortgesetzte Innovation bei neuen Produkten und Kategorien, einschließlich der Einführung von Nutella-Eiscreme im selben Jahr, in dem die Marke 60 Jahre alt wird.- Die Gesamtkapitalinvestitionen für das Geschäftsjahr stiegen um 18 % auf 958 Millionen Euro, unter anderem in den Vereinigten Staaten, Italien, Deutschland und Chile.Die Ferrero-Gruppe hat über ihre Holdinggesellschaft Ferrero International S.A. den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2023/2024 genehmigt, das am 31. August 2024 endete1. Die Gruppe schloss das Geschäftsjahr mit einem konsolidierten Umsatz von 18,4 Milliarden Euro ab, was einem Anstieg von 8,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Damit setzt sie die von Executive Chairman Giovanni Ferrero ausgerufene und von Chief Executive Officer Lapo Civiletti umgesetzte Wachstumsstrategie fort.Das Geschäftsjahr 2023/2024 war erneut von einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld mit volatilen Rohstoffpreisen und anhaltendem Inflationsdruck geprägt. Dennoch konnte die Ferrero-Gruppe dank der Widerstandsfähigkeit ihrer Mitarbeiter, Marken und ihres Geschäftsmodells ihr starkes Wachstum fortsetzen. Ferrero ist mit 37 Produktionsstätten weltweit präsent und beendete das Geschäftsjahr mit einer weltweiten Belegschaft von 47.517 Mitarbeitern zum 31. August 2024.Daniel Martinez Carretero, Chief Financial Officer der Ferrero Group, sagte: "Wir freuen uns, trotz des anhaltenden Gegenwinds, dem die Branche ausgesetzt ist, ein weiteres starkes Wachstumsjahr für die Gruppe vermelden zu können. Obwohl das wirtschaftliche Umfeld weiterhin komplex ist, entwickeln sich unsere Marken und Produkte weiterhin gut. Dies ist ein Beweis dafür, dass wir unsere Produkte kontinuierlich weiterentwickeln, um den sich ändernden Bedürfnissen der Verbraucher gerecht zu werden. Um diese Innovation voranzutreiben und unsere Produktionskapazitäten zu erhöhen, haben wir in diesem Geschäftsjahr die Gesamtkapitalinvestitionen im Vergleich zum Vorjahr um 18 % erhöht."Die kontinuierliche Produktinnovation der Gruppe hat eine weitere Expansion in verschiedenen Kategorien ermöglicht, darunter Eiscreme und Kekse. Zu den Höhepunkten des Geschäftsjahres 2023/2024 gehören:- die Einführung von Nutella Ice Cream, der ersten verpackten Eiscreme der Marke, die das anhaltende Wachstum der Kategorie Eiscreme vorantreibt;- die weitere Expansion in die Kategorie Kekse mit der Einführung von Kinderini in Schlüsselmärkten;- die erfolgreiche Einführung der Marken Eat Natural und FULFIL in weiteren europäischen Märkten, die veranschaulichen, wie die Gruppe auf sich ändernde Verbrauchertrends und das Wachstum der Kategorie "Better-For-You" reagiert.Um das Portfolio und die geografische Expansion zu unterstützen, arbeitet die Gruppe intensiv an der Steigerung ihrer Produktionskapazität. Zu den Höhepunkten gehören:- die Eröffnung der ersten Schokoladenverarbeitungsanlage der Gruppe in den Vereinigten Staaten. In der neuen 6.500 Quadratmeter großen Anlage in Bloomington, Illinois, wird Schokolade für führende Ferrero-Marken in Nordamerika hergestellt, darunter Kinder, Ferrero Rocher, Butterfinger und CRUNCH, und beherbergt nun eine neue Produktionsstätte für Kinder Bueno;- Modernisierung unserer Produktionsstätte in Stadtallendorf;- Ausbau unserer Kapazitäten für die Beschaffung und Verarbeitung von Haselnüssen in Chile.Die langfristige Wachstumsstrategie der Gruppe wird weiterhin von unserem Engagement für Nachhaltigkeit und einer positiven Wirkung in der gesamten Wertschöpfungskette geleitet.Über die Ferrero-GruppeFerrero begann seine Reise 1946 als Konditorei in der kleinen Stadt Alba im italienischen Piemont. Heute ist das Unternehmen einer der weltweit größten Hersteller von Sweet Packaged Food mit beliebten Marken, die in mehr als 170 Ländern verkauft werden. Die Ferrero-Gruppe bringt Menschen auf der ganzen Welt mit beliebten Produkten wie Nutella®, Kinder®, Tic Tac® und Ferrero Rocher® Freude.Rund 47.000 Mitarbeiter setzen sich mit Leidenschaft dafür ein, dass Menschen die besonderen Momente des Lebens feiern können. Die Familienkultur der Ferrero-Gruppe, die bereits in der dritten Generation besteht, basiert auf dem Engagement für Qualität und Exzellenz, dem Erbe und dem Engagement für den Planeten und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind.Um die neuesten News und Stories zu erhalten, abonnieren Sie hier unseren Newsletter.Weitere Informationen finden Sie unter www.ferrero.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-ferrero-gruppe-legt-den-konsolidierten-jahresabschluss-fur-das-geschaftsjahr-20232024-vor-302375282.htmlPressekontakt:group.communications@ferrero.comOriginal-Content von: Ferrero Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118364/5970233