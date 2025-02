EQS-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

pferdewetten.de AG: Terminierung der Bezugsfrist für die avisierte Kapitalerhöhung



13.02.2025 / 11:39 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





pferdewetten.de AG: Terminierung der Bezugsfrist für die avisierte Kapitalerhöhung Düsseldorf, 13. Februar 2025 Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A3EX3Q9, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) gibt bekannt, dass die Bezugsfrist für die avisierte Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen zum Bezugspreis von 2,50 Euro je neuer Aktie aller Voraussicht nach spätestens am 27. Februar 2025 beginnen wird. Einige Depotbanken haben den Aktionärinnen und Aktionären bereits zu Wochenbeginn das Bezugsangebot und die Zeichnungsscheine mit einer früher beginnenden Bezugsfrist zugeschickt. Die pferdewetten.de AG bittet ihre Aktionärinnen und Aktionäre, dieses Bezugsangebot nicht anzunehmen, sondern auf die erneute Zusendung durch ihre Depotbank in den kommenden zwei Wochen zu warten. Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: "Die rechtlichen Vorbereitungen der Kapitalerhöhung laufen noch. Einige Banken hatten den Versand des ursprünglichen Bezugsangebotes bereits vorbereitet und auf den Weg gebracht. Das angepasste Bezugsangebot erhalten unsere Aktionärinnen und Aktionäre in Kürze." Kontakt pferdewetten.de AG Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 E-Mail: ir@pferdewetten.de Investor Relations: Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair Telefon: +49 (0) 89 8896906 14 E-Mail: frank.ostermair@linkmarketservices.eu



13.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com