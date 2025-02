Die KPS AG hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024/2025 einen Umsatz von 32,5 Millionen Euro erzielt, was einem Rückgang von 16,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang sei auf begrenzte personelle Verfügbarkeit und verzögerte Projektstarts zurückzuführen, so das IT-Unternehmen aus Unterföhring am Donnerstag. Trotz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...